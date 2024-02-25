破紀錄！波克夏現金部位1,676億美元 全年淨利大幅超出預期

鉅亨網新聞中心 2024-02-25 01:42

波克夏周六公布的財報顯示，去年第 4 季淨利潤為 375.74 億美元，較一年暴增 107.8%，營業利益為 84.81 億美元，高於去年同期的 66.25 億美元。

去年全年，波克夏的營收為 3,644.82 億美元，優於市場原估的 3,140.8 億美元。淨利潤為 962.23 億美元，大幅超出市場預期的 408 億美元。

去年第 4 季，波克夏的現金部位擴大至 1,676 億美元。波克夏表示，找不到估值具有吸引力的交易，並稱去年大約動用 92 億美元回購股票。

波克夏公布的年報顯示，截至 2023 年 12 月 31 日，在波克夏股權投資公允價值總額中，大約 79% 集中於蘋果 (AAPL-US) 、美國銀行 (BAC-US) 、美國運通 (AXP-US) 、可口可樂 (KO-US) 及雪佛龍 (CVX-US) 。

波克夏在 2 月 14 日公布了截至去年第 4 季的 13F 持倉報告，一個罕見的動作引發外界關注，那就是波克夏在第 4 季減持蘋果。

作為一家以價值投資著稱的投資機構，波克夏對蘋果的持倉一直備受關注。最新數據顯示，波克夏在去年第 4 季售出 1,000 萬股蘋果股份，對蘋果的持股比率降至 5.9%。

不過，蘋果仍然是波克夏第一大重倉股，該公司仍持有 9.06 億股蘋果股票，價值約為 1,740 億美元，在其持有資產中比重為 50%。

除了財報，巴菲特周六也公布致股東信，這也是巴菲特人生中第 46 封致股東信。作為投資界大神級人物，巴菲特致股東信一直備受全球投資人矚目。

巴菲特在信中提到，去年 11 月去世的波克夏前副董事長孟格 （Charlie Munger），應被永遠譽為波克夏的「建築師」，而他好比是「總承包商」，日復一日實現孟格的願景。

巴菲特說，某種意義上，孟格「既像哥哥，有時也像慈父」。

對於外界頗為關注的接班人問題，巴菲特在信中強調，副董事長阿貝爾 （Greg Abel）在各方面都做好了擔任波克夏執行長的準備。目前阿貝爾負責波克夏所有非保險業務。