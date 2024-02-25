〈和泰產險展望〉今年簽單保費看增10% 優先推住宅火險商品

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-25 10:40

和泰產險走過防疫險之亂，去 (2023) 年在母公司現增 260 億元後， RBC 已回到法定標準，去年自結簽單保費達新台幣 131.7 億元，稅前純益 42.6 億元，雙創歷史新高，展望今年，簽單保費可望成長 10%，新商品規劃方面，在既有車險、商業險利基下，將以損害防阻為優先的概念去推動居家住宅火險，依據不同保戶的需求規劃相關專案商品。

和泰產險 2023 年簽單保費收入 131.7 億元，年增 7.16%，全年自結稅前盈餘 42.6 億元，較 2022 年大虧 388 億元轉盈，並較 2021 年防疫險之亂前的 10.8 億元，成長近 3 倍。

和泰產險董事長蔡伯龍表示，2022 年防疫險鉅額理賠，對公司是一大災難，感謝母公司對和泰產的支持，與全體員工不眠不休地努力處理防疫保單的核保及理賠，2023 年挺過衝擊，營運已經回穩，資本適足率也回升到法定標準 200% 以上，期許公司重新出發、拓展更多業務。

和泰產險總經理顏思齊指出，2022 年跌了很重的一跤，現在算是浴火重生，對於未來業務發展，提出了三大方針及策略，一是營運模式轉型、擴大合作溝通，和泰產的長項就是「車險」，服務網絡已經非常完善，今年將持續發展其他車險，包含營業車隊、公用車隊及他牌車險等。

顏思齊說，同時將強化個人風險保障方面，事實上，生活有許多風險是被忽略的，現在正在規劃如何去整合一般民眾的需求，用更簡練的方式提供保障。由於和泰產前身為蘇黎世產險，商業險也是我們的強項，既有團隊仍在，因此，這部分也是今年重點拓展的方向之一。

第二是正向企業文化、加強風管法遵，執行全公司單位公平待客行動，並落實法遵教育訓練及各單位法令宣導。顏思齊說明，過去疫情期間，公司虧損很大，也接到很多客戶申訴，確實處理的不到位，現在重整之後，讓公司同仁有個重新的開始，去思考如何化被動為主動，提供客戶應有的服務，並建立這項文化。

第三則是打造堅強團隊；提升管理效能，依專業功能別建立職涯發展藍圖，內勤同仁及業務單位人員平均產能提升。

和泰產持續落實公平待客原則，打造全方位客服，並取得導盲犬友善企業認證、失智友善組織認證，去年內部舉辦公平待客盃鼓勵員工提案，第一名獎勵 5 萬元，顏思齊表示，重賞之下必有勇夫，果然迸出很多優秀的想法，今年將有多項推行。