〈航運指數〉長程線運價跌幅5%上下 SCFI回跌56.4點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-23 16:05

中國農曆年節假期過後，上海航交所今 (23) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較 2 月初下跌，過去二周來小跌 56.4 點至 2109.01 點，跌幅 2.6%，三大長程航線全面跌，跌幅多在 5% 上下，以美西線回檔近 3% 相對穩健。

由於年前期間工廠暫緩出貨，再加上紅海局勢未解、通膨壓抑歐洲終端需求，歐洲線運價回檔 140 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2508 美元，跌幅 5.28%。

地中海線同步走弱，每 TEU 來到 3465 美元，下跌 240 美元，跌幅 6.47%。