〈航運指數〉長程線運價跌幅5%上下 SCFI回跌56.4點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-23 16:05
中國農曆年節假期過後，上海航交所今 (23) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較 2 月初下跌，過去二周來小跌 56.4 點至 2109.01 點，跌幅 2.6%，三大長程航線全面跌，跌幅多在 5% 上下，以美西線回檔近 3% 相對穩健。
由於年前期間工廠暫緩出貨，再加上紅海局勢未解、通膨壓抑歐洲終端需求，歐洲線運價回檔 140 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2508 美元，跌幅 5.28%。
地中海線同步走弱，每 TEU 來到 3465 美元，下跌 240 美元，跌幅 6.47%。
同時，美國線也受到中國出口動能轉弱影響，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價回跌至 6127 美元，下跌 325 美元，跌幅 5.04%；美西線每 FEU 報價 4691 美元，回檔 142 美元，跌幅近 2.94%。
長榮 (2603-TW) 董事長張衍義表示，海運業面臨經濟下滑、運費崩跌以及艙位過剩三大挑戰，紅海危機對多數航商而言是短期現象，在供給過剩的結構下，運費難漲，航商會修正班次來因應市況變化。
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