刷一銀卡省保費 單筆繳清任一產、壽險保費 最高享2.6％回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-20 11:10

許多民眾習慣年初檢視自身保險規劃並妥善運用年終獎金，更聰明的是運用信用卡的高額回饋，刷卡省保費！如第一銀行信用卡推出優惠，凡一次繳付保費，不管哪家壽險或產險，都有 1.2% 現金回饋，最高加碼享 2.6％回饋，或採 0 利率分期支付，讓民眾利於資金調度，並為家人建構更安心完善的保障。

一銀指出，只要在今 (2024) 年底前刷一銀信用卡，購買任一保險公司產險與壽險保單，單筆一次付清保費滿額加碼 1.2％現金回饋，刷世界卡再享 1.4％回饋無上限、一卡通聯名卡與 Wonderful 星璨卡再享 1.2％現金回饋無上限。此外，單筆保費金額滿 6000 元，登錄即享 12 期分期 0 利率，輕鬆繳保費減負擔。