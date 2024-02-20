刷一銀卡省保費 單筆繳清任一產、壽險保費 最高享2.6％回饋
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-20 11:10
許多民眾習慣年初檢視自身保險規劃並妥善運用年終獎金，更聰明的是運用信用卡的高額回饋，刷卡省保費！如第一銀行信用卡推出優惠，凡一次繳付保費，不管哪家壽險或產險，都有 1.2% 現金回饋，最高加碼享 2.6％回饋，或採 0 利率分期支付，讓民眾利於資金調度，並為家人建構更安心完善的保障。
一銀指出，只要在今 (2024) 年底前刷一銀信用卡，購買任一保險公司產險與壽險保單，單筆一次付清保費滿額加碼 1.2％現金回饋，刷世界卡再享 1.4％回饋無上限、一卡通聯名卡與 Wonderful 星璨卡再享 1.2％現金回饋無上限。此外，單筆保費金額滿 6000 元，登錄即享 12 期分期 0 利率，輕鬆繳保費減負擔。
此外，也可考慮第一銀行和第一金人壽所推出高 CP 值的「珍愛小額」終身壽險，主打較同類型壽險保費低廉即可保障終身，增加因意外傷害事故所致死亡或失能之保障。搭配一銀卡刷卡買保險，更適合預算有限的小資族、肩負經濟壓力的三明治族與想減輕子女負擔的年長者，透過每年檢視保單，逐年提高保額，更能及早強化壽險保障額度。
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