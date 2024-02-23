百萬神卡再+1 富邦momo聯名卡友加碼回饋直衝10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 10:15

台北富邦銀行百萬神卡再加一！「富邦 momo 聯名卡」發卡量正式突破百萬大關，成為台灣首張躋身「百萬俱樂部」的電商聯名卡，也是繼 Costco 聯名卡、J 卡之後，第三張發卡突破百萬的信用卡。為感謝卡友支持，北富銀與 momo 祭出「送百萬卡友出國」活動，不限金額刷卡抽東京或紐西蘭雙人來回機票；2 月 26 日「momo 卡友日」限定加碼，回饋直衝 10%。

北富銀表示，富邦 momo 聯名卡具有不限金額、免登記、無上限三大回饋優點深受卡友喜愛，2023 年 momo 卡友平均消費次數較全站平均消費次數高出 36%。依據卡友消費大數據分析，2023 年下半年海外旅遊相關消費較同期成長 116%。

為回應 mo 粉的愛用，即日起至 2 月 29 日舉辦「送百萬卡友出國」回饋活動開跑，凡持富邦 momo 聯名卡不限金額消費並完成登錄，就有機會成為紐西蘭雙人來回機票 (共 1 份)、東京雙人來回機票 (共 3 份) 幸運得主，還有 Segway 電動滑板車、tokuyo 美腿機、Lenovo 筆電等總價值超過 20 萬的好禮，且抽獎機會可無限累積，在活動期間內 momo 站內每消費 1 筆即獲 1 次抽獎機會，momo 站外通路每消費 1 筆則直接 2 次計算，消費次數越多，中獎機會越高。

除有眾多好禮大方送，2 月 26 日「momo 卡友日」限時再加碼，一日限定回饋直衝 10%。凡當日單筆刷富邦 momo 聯名卡消費滿 3000 元並完成登錄，即享限量最高 3% mo 幣回饋，加上精選 1700 大品牌最高 7% 回饋無上限，包含 GoPro、LEVIS、iloom、MAKE UP FOR EVER、Philips、SAMSUNG、The North Face、娘家、泰山、力度伸等熱門品牌，回饋加總將高達 10%。

另外，觀察富邦 momo 聯名卡卡友在站外通路的消費，較同期也有 56% 的成長，因此特別規劃吃喝玩樂相關優惠滿足卡有需求，像是超有感的「海外旅遊最高 5% 回饋」，於國外實體商店、指定航空公司、訂房平台、旅行社消費刷卡即享最高 5% 回饋。

行動支付「綁定指定支付回饋最高 5%」，可先把富邦 momo 聯名卡綁到 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、台灣 Pay 中，直接帶著手機出門感應或掃碼支付，就有機會享最高 5% 回饋。