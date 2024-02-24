野村：看AI獨領風騷10年 台系供應鏈成最大贏家 科技型基金龍光煥發

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-24 11:14

2023 年有人預言 AI 會退燒，偏偏 2024 年 AI 持續噴發，野村投信指出，未來 10 年 AI 相關商機與成長機會將會非常驚人，台股 2024 上半年受惠經濟數據低基期及庫存回補潮正式啟動，台系 AI 供應鏈將是長線最大贏家，擁有 AI 高純度的台股科技基金可望再創龍景。

美股漲跌互見，輝達 (Nvidia) 公布財報及展望優於預期，盤後大漲，帶動台股續創歷史新高，指數叩關一萬九。2023 年很多人曾說 AI 會泡沫化，然而歷經一年突破性發展，AI 趨勢持續噴發，AI 應用產品擴增達到百花齊放，包含機器人、晶片設計自動化、醫療、辦公室自動化、資安等 AI 技術，近期科技股大漲，S&P500 指數創高，反映科技龍頭股獲利強勁，後續獲利能否持續上修，攸關股市能否續創新高，比起股價已大漲的科技巨頭，台灣供應鏈擁有相關 AI 技術利基，擁有 AI 高純度的台股科技基金更有表現空間。

就投資角度來說，要充份了解企業獲利成長力、注意估值，不被 AI 狂潮沖昏頭，近期關注 AI、MWC 展、摺疊機及光通訊等，AI 仍是百年難遇的獨特投資機會，如 AI Server、AI PC、HPC、ASIC/IP、IC 設計、散熱、摺疊手機元件、CCL/PCB 等類股，AI 相關族群股價逢回處處可見買盤介入身影，漲勢落後的傳產類股基本面較不明朗，但股價基期相對偏低，吸引資金進駐，近期可留意重電、綠能、運動休閒等受中國經濟影響較小的族群。

整體而言，AI 滲透率極低才剛開始，AI 無論在什麼領域發展，都處於非常早期階段，未來 10 年 AI 相關商機與成長機會將會非常驚人，台股 2024 上半年受惠經濟數據低基期及庫存回補潮正式啟動，行情欲小不易，投資人不應輕易放棄 AI 多頭行情。

工研院估計，2023 年全球 PCB 產值 739 億美元 (-15.6% YoY)，2024 電子產業景氣回溫，加上先進封裝擴大載板需求，自動駕駛提升車用 PCB 價量與 AI 應用為硬板增溫等正向因素， 2024 年全球 PCB 產值將有望回升至 782 億美元 (+6.3% YoY)。Nvidia HGX AI 伺服器於 2024Q1 放量，AMD 之 AI 伺服器供應鏈上游零組件亦開始備貨，伺服器 PCB 族群、CCL 與受惠 AI PC 趨勢的 HDI 台系供應鏈為最大受惠者。

野村 e 科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄表示，亞馬遜 AWS、微軟、Google 及 Meta 等美國四大雲端供應服務商（CSP）受市場景氣放緩影響，2023 年資本支出年減 2%，隨著 AI 前景看旺，四大 CSP 同步提升 AI 相關伺服器、晶片、網路設備等資本支出，AI 伺服器已成為今年雲端資料中心發展的驅動力，加上採用輝達 AI 處理器的伺服器將陸續放量出貨，2024 估計年增將超過二成 (+23%)，2024 CSP 業者及企業端資本支出將增速，隨著 AI 伺服器逐步發酵，今年 AI 伺服器業務成長幅度更大、滲透率也更高，台灣伺服器代工大廠可望進入出貨爆發期。

美系四大 CSP 齊攻 AI 資本支出將優於預期

2024 世界行動通訊大會 (MWC) 將於 2/26 登場，聚焦 AI、5G Advanced、6G、雲端運算、連接技術、汽車等六大重點，成為 AI 發展的風向球，引動「MWC 概念股」成為投資新寵。2024 年 AI 再度成為技術焦點，繼 OpenAI 推出了其本轉影片模型 Sora，再掀 AI 創造能力顛覆性，不讓 Sora 專美於前，

聯發科預告將於 MWC 展大秀次世代衛星寬頻、邊緣生成式 AI 影片創作、6G 環境運算等三大亮點，其中包含現場展示首見在手機端處理的即時 AI 影片生成應用，聯發科應用 Stability AI 的 SDXL Turbo 模型根據使用者即時輸入的文字動態產出即時圖像。Diffusion 影片生成即能快速根據使用者輸入的文字或圖片產生影片，支持生成多種動畫風格。再透過裝置端生成式 AI 技能擴充，NeuroPilot AI 平台整合 LoRA（Low-Rank Adaptation）Fusion，能夠在裝置上即時處理正在錄製的人物影像，支持生成不同類型動畫風格的影片。