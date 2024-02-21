野村：創新科技行情欲小不易 追高神山不如買創新科技ETF
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-21 11:52
台股漲聲不斷，是否要繼續追高護國神山？外資投信指出，近 5 年在外資券商表示看好或調升台積電目標價時進場，一年後平均仍可望有 8% 左右漲幅，其中佔權重較高的電子類股後續表現亦佳；若聚焦在創新科技相關題材的臺灣創新科技指數，其平均表現更可望拉高至 15.54%。
年節期間全球股市走揚，台股新春開紅盤氣勢如虹，加權指數突破之前 18619 高點。其中，最大權重股台積電 2/15 股價應聲大漲 51 元收 697 元，主要受惠這波全球 AI 浪潮下 Nvidia 與安謀 (ARM) 股價飆升的連動效應，大摩更將其目標價從 698 調升至 758 元，潛在空間仍達近 9%。
不少股民新的疑問是：此時除了追高神山或大盤，還有沒有更具潛力的選擇？根據統計，近 5 年在外資券商表示看好或調升台積電目標價時進場，一年後平均仍可望有 8% 左右漲幅，其中佔權重較高的電子類股後續表現亦佳；但若聚焦在創新科技相關題材的臺灣創新科技指數，其平均表現更可望拉高至 15.54%。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，這是因為投資資金的外溢效應，即最上游之晶圓代工，如台積電，接單成長同時也代表中下游需求暢旺，資金易流往「尚未反映」的投資機會，當台積電獲得外資好評、股價上漲之後，其他半導體相關產業的股價亦有機會跟上、甚至表現更好，且當前全球 AI 商機應用範疇更廣，投資機會遍地開花，無須單戀神山。與其看大摩追台積，不如聰明選擇與臺灣創新科技 50 指數連動性高的 ETF。
張繼文指出，受惠全球 AI 熱潮持續，美股三大指數開年以來氣勢如虹，其中代表科技股的那指年初迄今僅約一個半月，總報酬更一度逾 6%、創歷史新高後蓄勢待發，漲幅亦領先道瓊工業指數與 S&P500 指數。在台灣想參與美國科技股盛宴，除了複委託或海外券商，若單看報酬潛力，不需捨近求遠，可考慮投資與美國科技股連動大的台灣科技股標的，像是臺灣創新科技 50 指數。
根據統計，美國納指與聚焦在新科技相關股票主題的臺灣創新科技 50 指數，二者長期相關性達 0.98，亦即長期走勢高度連動，但就總報酬表現來看，自 2015/10/19 以來那指總報酬為 253%，臺灣創新科技 50 指數則達 404%，長期表現爆發力更強。若從波動度來看，那指長期年化波動度約 21.92%，臺灣創新科技 50 指數年化波動度則為 21.18%，計算報酬 / 波動比，臺灣創新科技 50 指數的投資性價比反而更佳。
此外，創新科技企業勝出關鍵是「研發」，根據歷史財報數據顯示，研發比重越高的公司，越能跟上科技趨勢，股價表現也較具競爭力，主要原因在於重視研發的企業，未來盈餘成長能見度都很高，後續股價表現空間大，野村臺灣創新科技 50 ETF(00935) 納入獨家「研發費用」作為篩選指標，可挑選出市值不大但持續投入研發的成長潛力股及值得關注的個股投資機會、提高選股效率，帶來的正貢獻功不可沒。
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