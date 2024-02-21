野村：創新科技行情欲小不易 追高神山不如買創新科技ETF

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-21 11:52

台股漲聲不斷，是否要繼續追高護國神山？外資投信指出，近 5 年在外資券商表示看好或調升台積電目標價時進場，一年後平均仍可望有 8% 左右漲幅，其中佔權重較高的電子類股後續表現亦佳；若聚焦在創新科技相關題材的臺灣創新科技指數，其平均表現更可望拉高至 15.54%。

年節期間全球股市走揚，台股新春開紅盤氣勢如虹，加權指數突破之前 18619 高點。其中，最大權重股台積電 2/15 股價應聲大漲 51 元收 697 元，主要受惠這波全球 AI 浪潮下 Nvidia 與安謀 (ARM) 股價飆升的連動效應，大摩更將其目標價從 698 調升至 758 元，潛在空間仍達近 9%。

不少股民新的疑問是：此時除了追高神山或大盤，還有沒有更具潛力的選擇？根據統計，近 5 年在外資券商表示看好或調升台積電目標價時進場，一年後平均仍可望有 8% 左右漲幅，其中佔權重較高的電子類股後續表現亦佳；但若聚焦在創新科技相關題材的臺灣創新科技指數，其平均表現更可望拉高至 15.54%。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，這是因為投資資金的外溢效應，即最上游之晶圓代工，如台積電，接單成長同時也代表中下游需求暢旺，資金易流往「尚未反映」的投資機會，當台積電獲得外資好評、股價上漲之後，其他半導體相關產業的股價亦有機會跟上、甚至表現更好，且當前全球 AI 商機應用範疇更廣，投資機會遍地開花，無須單戀神山。與其看大摩追台積，不如聰明選擇與臺灣創新科技 50 指數連動性高的 ETF。

張繼文指出，受惠全球 AI 熱潮持續，美股三大指數開年以來氣勢如虹，其中代表科技股的那指年初迄今僅約一個半月，總報酬更一度逾 6%、創歷史新高後蓄勢待發，漲幅亦領先道瓊工業指數與 S&P500 指數。在台灣想參與美國科技股盛宴，除了複委託或海外券商，若單看報酬潛力，不需捨近求遠，可考慮投資與美國科技股連動大的台灣科技股標的，像是臺灣創新科技 50 指數。

根據統計，美國納指與聚焦在新科技相關股票主題的臺灣創新科技 50 指數，二者長期相關性達 0.98，亦即長期走勢高度連動，但就總報酬表現來看，自 2015/10/19 以來那指總報酬為 253%，臺灣創新科技 50 指數則達 404%，長期表現爆發力更強。若從波動度來看，那指長期年化波動度約 21.92%，臺灣創新科技 50 指數年化波動度則為 21.18%，計算報酬 / 波動比，臺灣創新科技 50 指數的投資性價比反而更佳。