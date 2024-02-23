晶鑽生醫三大動能今年拚創高 規劃上市將申請科技事業

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-23 10:39

晶鑽為國內首家自行研發拉提線材的生醫廠商，近年擴大研發再生複合醫材。謝佳憲表示，繼去年進軍香港後，今年首要市場為泰國，將挹注千萬元營收，同時擴大布局日本、泰國、越南、中國與美國。

其中，中國醫材認證正在補件中，預計第三季有機會通過、美國同樣也在補件，目標第四季取得認證。晶鑽看好，隨著中國、美國下半年認證到手，預期後續海外營收占比可提升至三分之一、台灣占三分之二。

新品項方面，晶鑽自主開發的再生複合醫材，透過特殊的雙乳化技術，可刺激膠原蛋白增生，該產品預計第四季對外發表，謝佳憲說，目前市面上只有兩個競品，對於未來銷量樂觀看好，會先進入泰國、日本、香港市場，後續會在美國與中國展開臨床。

至於新增代理產品部分，晶鑽規劃今年引進皮秒雷射，預計第二、三季上市，豐富產品線組合。