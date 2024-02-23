晶鑽生醫三大動能今年拚創高 規劃上市將申請科技事業
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-23 10:39
晶鑽生醫 (6815-TW) 總經理謝佳憲看好，今年國際市場布局將大有斬獲、新品項上市以及新增代理產品，三大動能推升下，公司進入高速成長期，今年營運有望增幅將與去年相當、創歷史新高，此外，也規劃上市並申請科技事業函。
晶鑽為國內首家自行研發拉提線材的生醫廠商，近年擴大研發再生複合醫材。謝佳憲表示，繼去年進軍香港後，今年首要市場為泰國，將挹注千萬元營收，同時擴大布局日本、泰國、越南、中國與美國。
其中，中國醫材認證正在補件中，預計第三季有機會通過、美國同樣也在補件，目標第四季取得認證。晶鑽看好，隨著中國、美國下半年認證到手，預期後續海外營收占比可提升至三分之一、台灣占三分之二。
新品項方面，晶鑽自主開發的再生複合醫材，透過特殊的雙乳化技術，可刺激膠原蛋白增生，該產品預計第四季對外發表，謝佳憲說，目前市面上只有兩個競品，對於未來銷量樂觀看好，會先進入泰國、日本、香港市場，後續會在美國與中國展開臨床。
至於新增代理產品部分，晶鑽規劃今年引進皮秒雷射，預計第二、三季上市，豐富產品線組合。
晶鑽去年全年營收 6.16 億元，年增 41.65%。法人估，今年三大成長動能催動下，今年營收年增幅有機會擴大至 50%，挑戰歷史新高；獲利則有機會隨著規模經濟，增幅會優於營收。
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