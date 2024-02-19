〈陸港盤後〉龍年「開門紅」 滬指收復2,900點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-19 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（19 日）收盤齊揚，滬指收復 2,900 點，利多是春節數據報喜，且國務院總理李強表示，要多做有利於提振信心與預期的事。

滬指周一收盤大漲 1.56% 報 2,910.54 點，深成指漲 0.93% 報 8,902.33 點，創業板指漲 1.13% 報 1,746.42 點；兩市成交額合計人民幣 9,572 億元，「北向資金」淨賣出 63.75 億元。

教育、媒體、紡織服裝類股大幅走高，煤炭、石油、旅遊、房地產、汽車、半導體等族群上揚，券商類股下跌。

香港恒生指數周一收盤跌 1.13%，報 16,155.61 點，恒生科技指數重挫 2.68%，報 3,253.09 點。

中國春節期間消費、出行等數據都非常火熱。2024 年綜合運輸春運工作專班數據顯示，截至 2 月 15 日，全社會跨區域人員流動量 47.8483 億人次，較 2023 年增長約 13.02%，較 2019 年成長約 11.73%。

燈塔專業版數據顯示，截至 2 月 17 日 13 時 50 分，2024 春節檔總票房達人民幣 78.44 億元，超過 2021 年春節檔（78.43 億），打破中國影史春節檔票房紀錄。

攜程在 2 月 17 日發布的《2024 龍年春節旅行報告》也顯示，春節假期，與一年前相比，國內遊、出境遊、入境遊訂單均大幅增長，並超越 2019 年同期水準。

在股市恢復交易前夕，李強周日主持國務院第三次全體會議，指示要多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的穩定性，以務實有力的行動提振全社會信心。

在企業界方面，近 30 家上市公司在周日晚間宣布回購或增持計畫公告，力圖用「真金白銀」提振市場信心。

高盛首席中國股票策略師劉勁津預估，2024 年 MSCI 中國指數和滬深 300 指數成分股將分別實現 10% 和 11% 的盈利增長，這是多重因素共同作用的結果，包括房地產銷售降幅比去年小，拖累獲利的情況也會隨之減緩。

貝萊德基金投資長陸文杰也認為，在政策承托下，中國經濟將溫和復甦，優秀的企業盈利有望得到修復，具備出海邏輯的企業，在明年全球宏觀格局下，也會出現成長亮點。