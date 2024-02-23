輝達股價噴發單日飆漲16% 空方慘虧約29億美元

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-23 07:00

輝達 (NVDA-US) 周四 (22 日) 再度發布亮眼的財報和優於預期的營收展望後，收盤大漲 16%，優異的股價表現也使得空方損失慘重。

根據 S3 Partners 數據，輝達周四大漲導致做空者損失約 29 億美元。該股是整個半導體產業中被放空最嚴重的股票，放空金額共計 183 億美元。

這使得輝達成為全美放空部位第三多的股票，僅次於微軟 (MSFT-US) 的 201.7 億美元和蘋果 (AAPL-US) 的 187.2 億美元。

S3 Partners 在報告中指出，過去 30 天裡，半導體產業的空頭部位共增加 19 億美元，達到 595 億美元。在獲利大噴發的帶動之下，晶片股上漲導致做空者單日虧損達到 43 億美元，其中近三分之二的損失是由放空輝達所導致的。

光是在 2 月，放空半導體股的投資人就損失了 72 億美元，年初迄今損失達 97 億美元。