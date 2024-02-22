從輝達財報預見今年上演的大驚奇  還有這些重點必看

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 20:30

輝達於台灣時間本週四凌晨公布財報，超乎市場預期，盤後股價大漲逾 10%，激勵了今天台灣的 AI 股再度領軍上攻，大盤指數再創歷史新高。輝達去年第四季營收 221 億美元，年增率高達 265%；去年第四季純益年增率達 491%，每股盈餘 5.16 美元，年增率 486%，全數遠超過市場預期。

大華投顧阮蕙慈分析師表示，在 AI 新商機的帶動下，這個大驚奇才剛開始，不要預設高點，而選股才是真正重點。

阮蕙慈分析師指出，輝達週四凌晨的電話會議重點包括了：(1) 美國政府對晶片限制影響中國收入，但影響不大，目前來自中國的營收已降至 5% 左右；(2)40% 數據中心來自人工智慧推理，可能還被低估，由於互聯網公司正投資生成式人工智慧，預計資本支出將增長 30%，今年第二季將擴大 H200 生產，其推理性能幾乎是 H100 的兩倍，Quantum InfiniBand 解決方案增長超過 5 倍；(3)DGX Cloud 將擴大合作夥伴，AWS、AZURE、谷歌雲、甲骨文雲四大業務板塊中以 Datacenter 持續維持最高增長，季增長率 26.8%，年成長率達 409%，營運續創新高，占營收比重超越八成，來到 83%。

從以上重點來看，AI 發展所帶來的大驚奇，不斷超出市場的預期，因為市場態度仍相對保守，使得未來上修的空間還很大。輝達財報出現這樣的大驚奇只是剛開始，了解「戴維斯雙擊」的原理，你就不會低估了個股的目標價，而錯失了個股的大波段獲利機會。

阮蕙慈分析師說明，「戴維斯雙擊」是指一家公司 EPS 上修的過程，PE（本益比）也會上修，它們會交互影響。對於 EPS 翻倍的公司，本益比也可能倍增，股價的漲幅也就不會只是翻倍而已，在相乘之下股價可能達到四倍。今年和 AI 發展相關的公司，都可能會出現「戴維斯雙擊」的效應，輝達去年第四季獲利年成長率超過 400% 以上，就是很好的參考指標、帶頭示範。

《股票作手回憶錄》書中描寫史上最強操盤手，傑西．李佛摩的名言：「你對股市走勢的研究應聚焦在當時最受矚目的話題上，也就是主流股。行情就在這裡，如果你無法從走勢領先、活躍的重點股上賺到錢，你就無法在股市裡賺到錢。」

阮蕙慈分析師強調，AI 扮演今年台股主流的態勢已經確立，最受惠的族群包括了 IP、IC 設計，在個人的投資組合中要占有一定的配置，才不會錯過了今年 AI 帶來的大商機、大驚奇。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師