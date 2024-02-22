〈財報〉越南電動車商Vinfast上季營收倍增 預期今年成長3倍

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-22 21:26

越南電動車 (EV) 製造商 VinFast (VFS-US) 周四 (22 日) 發布財報指出，第 4 季營收成長 133%，低於預期；但表示隨著擴展到新市場，該公司今年的目標是使汽車銷量成長近兩倍。

VinFast 股價在周四盤前交易上漲 2.3%。

由於美國等主要市場的需求疲軟，其他汽車製造商紛紛削減電動車銷售目標並縮減投資計畫。

VinFast 去年 3 月開始在美國銷售其運動型多用途車 VF8，該公司嚴重依賴國內需求，約 60% 的交車量來自其附屬公司 Green SM (GSM)，這是一家由 VinFast 執行長范日旺支持的計程車營運商和租賃提供商。

該公司計劃今年交車 10 萬輛，高於 2023 年的近 35000 輛，而由於某些地區電動車採用緩慢以及價格競爭加劇，該數字低於 5 萬輛的目標。

根據 LSEG 的數據，其 2023 年第 4 季營收達到 4.37 億美元，低於分析師平均預期的 5.709 億美元。全年營收成長 91%，達到 12 億美元。

VinFast 成立於 2017 年，自 2021 年起生產電動車，已宣布多項海外電動車成長計畫。該公司正在北卡羅來納州建廠，預計將於 2025 年投產，並計劃在印度設立第一家製造工廠。