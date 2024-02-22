因AI晶片頻遭各國審查 輝達：現在多了英國
鉅亨網新聞中心 2024-02-22 19:14
輝達 (NVDA-US) 表示已被英國列入審查商業行為的政府名單。自從輝達成為 AI 運算晶片的主要供應商以來，其業務往來就受到愈來愈多的審查。
輝達周三 (21 日) 在提交給美國證管會 (SEC) 的文件中表示：「我們在 AI 相關市場的地位，導致全球監管機構對我們業務的興趣提高。」輝達說，這些包括以往已經揭露的美國、歐盟、法國和中國，現在還多了英國。
輝達表示，官員詢問的內容主題涵蓋該公司繪圖晶片的銷售、確保供應的做法以及其投資，「我們預期未來會接獲更多提供資訊的請求」。。
在揭露英國會審查其商業行為的同一天，輝達也公布了上季財報，凸顯出市場對 AI 晶片的熱烈需求，帶動上季營收增加逾 2 倍達到 221 億美元。
法國反托辣斯機構去年強制突襲輝達辦公室，原因是輝達涉及「在顯示卡領域的反競爭行為」的疑慮。輝達當時說，法國當局「從我們蒐集有關我們在繪圖卡和雲端服務提供業者市場的業務和競爭資訊，做為持續調查在這些市場中競爭的一環」。
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