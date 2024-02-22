因AI晶片頻遭各國審查 輝達：現在多了英國

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 19:14

輝達 (NVDA-US) 表示已被英國列入審查商業行為的政府名單。自從輝達成為 AI 運算晶片的主要供應商以來，其業務往來就受到愈來愈多的審查。

輝達周三 (21 日) 在提交給美國證管會 (SEC) 的文件中表示：「我們在 AI 相關市場的地位，導致全球監管機構對我們業務的興趣提高。」輝達說，這些包括以往已經揭露的美國、歐盟、法國和中國，現在還多了英國。

輝達表示，官員詢問的內容主題涵蓋該公司繪圖晶片的銷售、確保供應的做法以及其投資，「我們預期未來會接獲更多提供資訊的請求」。。

在揭露英國會審查其商業行為的同一天，輝達也公布了上季財報，凸顯出市場對 AI 晶片的熱烈需求，帶動上季營收增加逾 2 倍達到 221 億美元。