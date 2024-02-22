〈財報〉Grab史上首度獲利 宣布股票回購

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-22 20:21

Grab Holdings (GRAB-US) 周四 (22 日) 公布公司史上首季獲利，並宣布首次股票回購計劃。該公司最近削減成本，並且對該公司的乘車共享和食品配送服務的需求增加。

這家總部位於新加坡的公司表示，將回購價值 5 億美元的 A 類普通股，導致 Grab 在美國上市的股價在周四盤前交易上漲近 2% 至 3.50 美元。

過去兩年，Grab 已經裁員並削減了一些激勵措施和技術成本。

根據 LSEG 的數據，該公司預計 2024 財年營收將介於 27 至 27.5 億美元之間，而分析師預期為 28 億美元。

Grab 也預計全年調整後核心獲利為 1.8 至 2 億美元，而預期為 1.352 億美元。

該公司第 4 季營收為 6.53 億美元，超出預期的 6.29 億美元。