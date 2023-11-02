〈財報〉認列13億美元過期新冠疫苗損失 莫德納上季虧損

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周四 (2 日) 公布的第 3 季財報大幅虧損，該製藥商認列大量未使用的新冠疫苗減記。新冠疫苗是其唯一上市銷售的產品。

雖然對該藥物的需求直線下降，莫德納當季總收入仍超出華爾街預期。然而，其明年前景低於分析師的預測。

莫德納第 3 季財報與華爾街預期比較如下：

●每股虧損 9.53 美元。但無法與分析師預期的每股 1.93 美元相比。

●營收 18.3 億美元，高於預期的 14 億美元

莫德納本季淨虧損 36.3 億美元，合每股 9.53 美元。去年同期為淨利 10.4 億美元，合每股 2.53 美元。

該公司表示，虧損主要是由於與稅收減免和改變其製造設施相關的 31 億美元非現金費用造成的。執行長班塞爾 (Stéphane Bancel) 在財報聲明中表示，規模調整導致第 3 季產生 14 億美元的費用；該公司規畫新冠疫苗在 2024 年及以後實現獲利。

該季銷售成本為 22 億美元。其中包括針對超過保質期的疫苗收取的 13 億美元費用以及 5 億美元的合約生產關閉成本等。

該生技公司第 3 季銷售額為 18.3 億美元，其新冠疫苗銷售額較去年同期下降 44%。總收入較 2022 年第 3 季的 33.6 億美元大幅下降，而當時美國的新冠病例數仍呈上升趨勢。

截至周三收盤，Moderna 的股價今年來下跌超過 57%，市值約為 290 億美元。

莫德納重申目前全年新冠疫苗銷售額至少 60 億美元的預期，但沒有提供該預測的範圍。今年 8 月，該公司預計 2023 年營收將在 60 至 80 億美元間。