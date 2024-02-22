〈義隆法說〉Q1淡季不淡 營收挑戰季增、毛利率估回升

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-22 17:44

筆電晶片大廠義隆 (2458-TW) 今 (22) 日召開法說會，公司表示，第一季消費性電子是淡季，但隨著整體品牌端庫存回到健康水位，持續獲得短單挹注，營收預估 29.5-32.5 億元，季減 5% 到季增 5%，毛利率也隨著產品組合優化，回到 47-49%，優於上季表現。

義隆預估，第一季高毛利產品如觸控螢幕 IC 與指紋辨識 IC 的出貨會提升，帶動產品組合優化，預估首季觸控板佔比降至 49%、觸控螢幕與指紋辨識 IC 分別增加至 18%、13%，小紅點約 13%，MCU 4%。

展望全年，義隆看好，隨著 AI PC 問世，帶動整體市場、改變 PC 生態，從 CES 這段時間來看，PC 品牌就發表將近 50 台 AI PC，其中有 9 成機種都有公司產品的蹤影，今年仍維持優於產業平均的展望。

車用方面，義隆與奇美車電一起合作，專注在電動巴士 ADAS，主要做監控領域，目前已獲得三家國內公司採用，用於 DMS(駕駛監控系統)、LKA(車道偏離修正系統)、LFS(車道置中系統)，看好在通過政府同意、ARTC 認證後，能進一步往電動物流車發展。