合併日前夕 遠傳井琪：每位用戶平均頻寬增加24%

遠傳 (4904–TW) 與亞太電合併前夕，遠傳總經理井琪發出致遠傳用戶的一封信。針對合併後的網路使用體驗問題，她表示，首階段在明年 1 月底前室內及戶外體驗會有明顯改善，且每位用戶平均頻寬增加 24%。

井琪說明，在網路整併的過程中，除了手機服務照常，網路體驗還應該會隨整併過程逐步提升。第一階段的基站整併、也就是基站共用，今年 12 月 15 日開始到明年 1 月底前分區陸續完成之後，遠傳行動網路覆蓋將增加至 12,500 站。

此外，加上頻譜資源的整合，黃金低頻 700MHz 將由 15MHz 增加至 25MHz，這些網路資源的增加對於不同地區的遠傳用戶多多少少是應該會感覺到室內及戶外體驗會有明顯的改善的。

另外，明年 6 月底前，遠傳還會額外增加 2000 座 700MHz 基地站設備，屆時更將大幅提升都會區的室內涵蓋及郊區山林步道涵蓋。明年 12 月底前，再建設 2300 座基地站使用頻寬達 40MHz 的 TDD 2600MHz 頻段，使得在高話務熱點區域，無論用到 4G 或 5G，體驗的優化都會讓許多遠傳用戶相當有感。

井琪表示，合併後的「新遠傳」將擁有總頻寬最大、低頻連續頻寬最大以及 5G 頻寬最大等三大優勢，堪稱台灣電信業的「頻譜三冠王」。

再者，遠傳每位用戶平均頻寬也增加 24% 而成為電信業第一；也就是說因為遠亞合併的頻譜綜效，使用既有的遠傳資費方案就可享受到「加碼加量不加價」的網路升級體驗。

井琪強調，遠傳不僅追求網路又快又穩，同時非常注重環保，由於基地台和機房是非常耗電的，也是公司主要產生的碳排的來源。所以網路工程團隊以 AI 選點優化網路，減少不必要的基站佈建，也用 AI 根據網路使用狀況即時調整資源分配，落實節能減碳。

井琪進一步說，合併初期，預期會有較多的原亞太用戶需要一線的客服和門市服務，請多多利用遠傳心生活 App 及超商繳費，以免在遠傳門市久候。另外遠傳心生活 App 中的「智能客服—愛瑪」，提供 24 小時在線自助貼心服務，隨時可以協助解決電信問題完成所有需求。