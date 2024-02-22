鋼聯去年EPS 4.54元 擬配發4.3元現金 盈餘配發率近95%

台灣鋼聯 ( 6581-TW ) 今 (22) 日通過 2023 年財報，全年稅後純益 5.05 億元，年減 48.73%，每股純益爲 4.54 元，同時鋼聯董事會決議對去年股利配發特愛現金 4.3 元，盈餘配發率高達 94.71%，以今天鋼聯收盤價 89.1 元計算，股利現金殖利率達 4.82%。

台灣鋼聯 2023 年第四季營收 6.56 億元，毛利率 47.78%，季增 16.95 個百分點，年減 2.07 個百分點，稅後 1.91 億元，季增 2.03 倍，年減 16.4%，單季每股純益爲 1.72 元。鋼聯第四季的獲利回升，主要是國際鋼價在 2023 年 10 月回穩，且廢棄物再利用回收量漸增，第四季營收獲利表現應可望較第三季回升。