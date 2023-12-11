〈電信三雄財報〉遠傳11月獲利維持年成長 累計每股賺3.15元

遠傳 (4904-TW) 今 (11) 日公佈自結數，受惠用戶持續升級 5G、新經濟營收挹注，穩定推升客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 及行動服務營收持續成長，11 月獲利仍較去年穩定增加，單月每股純益每股純益 0.29 元，前 11 月每股賺 3.15 元。

遠傳 11 月營收 88.45 億元，月減 0.9%、年增 11%；EBITDA 26.77 億元，月增 0.7%、年增 2.5%；稅後純益 9.48 億元，月減 1.1%、年增 14.5%，每股純益 0.29 元。

累計前 11 月營收 849.93 億元，年增 4.9%；EBITDA 292.7 億元，年增 4.2%；稅後純益 102.55 億元，年增 17.8%，每股純益 3.15 元。

遠傳積極推動數位轉型，打造許多智慧綠色資通訊解決方案，為整體新經濟收益帶來正面貢獻。在節能永續的道路上，遠傳持續以科技力推動發展，同時也將 ESG 融入企業營運，因此屢次在國內外重要永續獎項上獲得肯定。

在國際獎項中，遠傳榮獲全球最具權威與公信力的永續評比「道瓊永續指數」(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)2023 年電信業世界指數全球排名第一的殊榮。在國內獎項中，遠傳在 2023 年也獲得「國家永續發展獎」、「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」、更六度獲得「TCSA 台灣永續獎」(Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA) 的「台灣十大永續典範企業」，優異的永續發展成績稱霸台灣電信業。