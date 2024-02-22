合庫好「利High」! 日本刷卡消費3%現金回饋無上限

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-22 18:50

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為讓卡友赴日本出遊更便利，合庫銀行特與東南旅遊及 KKday 攜手合作，113 年 6 月 30 日前持合庫「利 High 卡」至東南旅遊官網購買指定團體旅遊行程享 4% 折價回饋；113 年 7 月 31 日前持合庫「利 High 卡」KKday 單筆滿 3,000 元享現折 500 元優惠，不論是跟團或自由行，皆讓哈日族規劃日本行更上手。

合庫「利 High 卡」特別精選國內日系品牌，如知名餐飲「乾杯集團」、「涮乃葉」、「靜岡勝政日式豬排」、「燒丼」等，藥妝品牌「Tomod’s 特美事」及居家用品「icolor」等日系名店，現場以合庫「利 High 卡」支付全額，就可享有現場最高 10% 的優惠！讓喜歡日本的民眾無論有沒有出國都可以使用合庫「利 High 卡」享受各項哈日刷卡優惠。