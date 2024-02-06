金管會核准合庫申設東京分行 成第9家插旗日本國銀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-06 17:50

金管會今 (6) 日宣布，同意合作金庫商業銀行前往日本東京申設分行，為第九家插旗日本的國銀，目前國銀在日本共有 10 家分行、1 家子行，去 (2023) 年累計稅前盈餘達 31.6 億元，較前一年度轉盈，企金業務重拾成長動能。

金管會說明，合庫考量日本為全球主要經濟體，與我國雙邊貿易往來密切，並因應全球供應鏈區域化趨勢，規劃於日本設立東京分行，以延伸該行金融服務觸角至東北亞，逐步建構該行完整海外服務網絡。

截至去 (2023) 年 12 月底止，合庫銀行海外據點共計有 1 家子銀行、14 家分行、8 家支行及 3 家代表人辦事處等 26 處，分別設置於比利時、捷克、菲律賓、美國、香港、中國大陸、澳大利亞、柬埔寨、寮國及緬甸等地區。

金管會表示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，包括臺灣銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等 8 家銀行，合計 10 家分行、1 家子行。

其中，兆豐銀行在東京、大阪各有 1 個分行，分別於民國 37、39 年開業，布局的時間相當早，而玉山銀行福岡分行也已於去年 9 月開業，是唯二有兩家分行的金融機構。