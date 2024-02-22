【量大強漲股整理】半導體、光通訊股全面噴出後，下一個接棒的【主流股】會是誰?
鉅亨研報 2024-02-22 16:55
台股加權指數，開高震盪走高，今上漲 176.47 點，收在 18852.78 點，成交量 3978.7 億元。
看一下三大法人: 外資買超 164.59 億元；自營商買超 78.69 億元；投信賣超 3.01 億元；三大法人合計買超 240.26 億元。
美股昨收盤四大指數漲跌互見，科技股 NASD 以及費半收黑，主因是資安股，美國網絡安全公司 Palo Alto Networks Inc(PANW-US) 財報獲利低於預期，大跌兩成，拖累科技股，不過盤後 AI 指標股輝達（NVDA-US)，公布財報，去年 Q4 營收成長 265% 至 221 億美元，EPS 也達 5.16 美元，紛紛優於預期，盤後一度上漲 10%，帶動 NASD 電子盤大漲，更帶動台股跳空開高表現。
個股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 11 元收 692 元，將再度挑戰 700 大關，(2454-TW) 聯發科，帶量突破上漲 34 元收在 1015 元，再度重回千金關卡，權值股在輝達（NVDA-US)，財報的帶動開始回神，而櫃買指數也同步亮眼，上漲 1.6 點再創新高，漲停家數仍高達 34 間。
盤面族群上，AI 族群今漲跌互見，(2059-TW)川湖，上漲 2.33% 再創新高，(2376-TW)技嘉，開高走低收黑、(2382-TW)廣達上漲 3% 即將挑戰月線，(1560-TW)中砂，亮燈漲停再創歷史新高，而矽光族群方面，今個股仍然表現亮眼，光通訊 (6442-TW) 光聖，再度漲停、(3025-TW)星通連續兩根漲停創新高，(3081-TW)聯亞，漲停創波段新高，個股呈現輪動。
從半導體（6451-TW) 訊芯 - KY、車用（1319-TW) 東陽及折疊機 PCB(2313-TW) 華通，亮燈漲停，佳螢統統領先預告，在新春大禮包點名，輪番噴出，驗證佳螢冠軍選股實力。
新春大禮包紅包股全面發動，2024 年主流股我們點名的
半導體鴻海集團旗下封測廠，布局矽光子先進封裝
已掌握博通等，網通晶片大廠訂單，今年貢獻看增
法人看好今年營運爆發，股價水漲船高，半導體 (6451-TW) 訊芯 - KY，⊕⊕⊕拉出第三根漲停，187.5=>235.5
矽光子 (6442-TW) 光聖，⊕⊕⊕⊕不用懷疑，拉出第四根漲停，91.4=>151
1 月 2.53 億元，攀 7 個月高點，讓股價強勢攻高
(3081-TW) 聯亞，矽光營收佔比最高，2024 年預計相關產品營收續成長，有望轉虧為盈，今開高走高拉上漲停板。
（1319-TW) 東陽，再創波段新高，元月營收有不錯表現，激勵股價再創新高，來到 96.9 元大關，我們 8 字頭佈局狂噴 9 字頭，會員領先進場，大禮包公開贈送，統統領先預告，事後驗證。
2024 年新春紅包股全面發動後
下一個有機會接棒的族群是誰?
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2/22【上市強勢股分享】
(3025-TW) 星通
(6189-TW) 豐藝
(6526-TW) 達發
(1560-TW) 中砂
(4588-TW) 玖鼎電力
(8467-TW) 波力 - KY
(2313-TW) 華通
(6442-TW) 光聖
(4526-TW) 東台
(2467-TW) 志聖
(9958-TW) 世紀鋼
(2464-TW) 盟立
(2449-TW) 京元電子
(1503-TW) 士電
(1809-TW) 中釉
(3583-TW) 辛耘
2/22【上櫃強勢股分享】
(4303-TW) 信立
(3402-TW) 漢科
(8059-TW) 凱碩
(8064-TW) 東捷
(6204-TW) 艾華
(3131-TW) 弘塑
(4556-TW) 旭然
(3081-TW) 聯亞
(3178-TW) 公準
(3479-TW) 安勤
(5315-TW) 光聯
(3362-TW) 先進光
(6231-TW) 系微
(6207-TW) 雷科
(8229-TW) 群聯
(3689-TW) 湧德
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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