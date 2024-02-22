【量大強漲股整理】半導體、光通訊股全面噴出後，下一個接棒的【主流股】會是誰?

鉅亨研報 2024-02-22 16:55

台股加權指數，開高震盪走高，今上漲 176.47 點，收在 18852.78 點，成交量 3978.7 億元。

看一下三大法人: 外資買超 164.59 億元；自營商買超 78.69 億元；投信賣超 3.01 億元；三大法人合計買超 240.26 億元。

美股昨收盤四大指數漲跌互見，科技股 NASD 以及費半收黑，主因是資安股，美國網絡安全公司 Palo Alto Networks Inc(PANW-US) 財報獲利低於預期，大跌兩成，拖累科技股，不過盤後 AI 指標股輝達（NVDA-US)，公布財報，去年 Q4 營收成長 265% 至 221 億美元，EPS 也達 5.16 美元，紛紛優於預期，盤後一度上漲 10%，帶動 NASD 電子盤大漲，更帶動台股跳空開高表現。

個股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 11 元收 692 元，將再度挑戰 700 大關，(2454-TW) 聯發科，帶量突破上漲 34 元收在 1015 元，再度重回千金關卡，權值股在輝達（NVDA-US)，財報的帶動開始回神，而櫃買指數也同步亮眼，上漲 1.6 點再創新高，漲停家數仍高達 34 間。

從半導體（6451-TW) 訊芯 - KY、車用（1319-TW) 東陽及折疊機 PCB(2313-TW) 華通，亮燈漲停，佳螢統統領先預告，在新春大禮包點名，輪番噴出，驗證佳螢冠軍選股實力。

新春大禮包紅包股全面發動，2024 年主流股我們點名的

半導體鴻海集團旗下封測廠，布局矽光子先進封裝

已掌握博通等，網通晶片大廠訂單，今年貢獻看增

1 月 2.53 億元，攀 7 個月高點，讓股價強勢攻高

（1319-TW) 東陽，再創波段新高，元月營收有不錯表現，激勵股價再創新高，來到 96.9 元大關，我們 8 字頭佈局狂噴 9 字頭，會員領先進場，大禮包公開贈送，統統領先預告，事後驗證。

2024 年新春紅包股全面發動後

下一個有機會接棒的族群是誰?

都在影片中分享

2/22【上市強勢股分享】

(3025-TW) 星通

(6189-TW) 豐藝

(6526-TW) 達發

(1560-TW) 中砂

(4588-TW) 玖鼎電力

(8467-TW) 波力 - KY

(2313-TW) 華通

(6442-TW) 光聖

(4526-TW) 東台

(2467-TW) 志聖

(9958-TW) 世紀鋼

(2464-TW) 盟立

(2449-TW) 京元電子

(1503-TW) 士電

(1809-TW) 中釉

(3583-TW) 辛耘

2/22【上櫃強勢股分享】

(4303-TW) 信立

(3402-TW) 漢科

(8059-TW) 凱碩

(8064-TW) 東捷

(6204-TW) 艾華

(3131-TW) 弘塑

(4556-TW) 旭然

(3081-TW) 聯亞

(3178-TW) 公準

(3479-TW) 安勤

(5315-TW) 光聯

(3362-TW) 先進光

(6231-TW) 系微

(6207-TW) 雷科

(8229-TW) 群聯

(3689-TW) 湧德

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師