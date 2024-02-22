輔信旗下暄達醫學2023營收年增近4成 2/27登興櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-22 16:54

輔信 (2405-TW) 旗下小金雞暄達醫學 (7726-TW) 受惠美國市場挹注，自結 2023 全年營收 4.66 億元，年增近 4 成。暄達醫學今 (22) 日舉辦興櫃前法說會指出，營收與獲利隨著新產品陸續開發、上市，整體營運穩健成長，預計在 2/27 登錄興櫃。

暄達醫學 2023 年自結營收 4.6 億元，年增 39.08%，毛利率 42%，年減 1 個百分點，營益率 58%，年增 1 個百分點。稅後純益 0.45 億元，年增 1 成，每股純益 2.51 元。總經理王智緯說明，去年營收大幅成長主因來自於美國市場的挹注，主因為切入美國醫療的重症市場，原本的租賃客人退出，暄達醫學配合的代理商搶占相關訂單，推升去年營收。

從產品營收占比來看，2023 年醫療級氣墊床與負壓傷口治療機占比約為 9 比 1。王智緯提到，負壓傷口治療器已經拓展至中南美市場，並積極出貨，也落地到台灣多家醫療院所，預期負壓傷口治療器未來一定會成長，期望達到 15% 至 20%。

暄達醫學董事長鄭瑋勳表示，經過了新冠疫情，各國政府發現醫療資源不足，每一個國家都在增加醫療相關預算，因此暄達醫學必須掌握商機。鄭瑋勳提到，暄達醫學氣墊床與負壓傷口治療器兩大主要產品，不僅造福糖尿病患者，也可以供其他外傷病患使用，目前台灣多家醫療院所也導入暄達醫學產品，包括慈濟、榮總、新光以及長庚醫院。

鄭瑋勳提到，暄達醫學有兩個第一，2023 年醫療級氣墊床為台灣第一家取得 DNV 歐盟 CE MDR 交替式氣墊床 Class Ila 證書的醫材廠，負壓傷口治療器則為台灣唯一可以生產的製造商。鄭瑋勳說，暄達醫學面對最大的競爭者 KCI 也不畏懼。

暄達醫學持續深耕歐美市場，王智緯表示，由於歐美的醫療市場規模相對較大，加上暄達醫學的產品定位在高階產品，歐美社會福利政策完整，也有相關標案，因此會繼續耕耘歐美市場。