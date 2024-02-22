路透：台晶片業者紛紛湧向日本 與中國脫鉤進程加速

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-22 09:26

愈來愈多台灣晶片業者在日本擴張，為該國重建晶片生產領域地位的努力打入一劑強心針。與此同時，美國積極限制中國在先進半導體領域的發展，同時強化與盟國間的關係，種種情勢正在重塑整個晶片產業，並帶動大量資金流入日本。

專門提供特殊應用 IC(ASIC) 服務的世芯 (3661-TW)，便體現了與中國脫鉤的趨勢。

一位了解情況的消息人士稱，雖然 2022 年仍有大部分的研發工程師在中國，但世芯已經開始將員工轉移至海外，其中便有許多人到了日本。世芯表示，正在日本、北美和台灣展開招聘作業，但拒絕針對人事問題發表進一步評論。

世芯日本營運處總經理 Hiroyuki Furuzono 表示：「我們預期日本半導體市場將會成長。我們正在充分利用日本 ASIC 的機會，已經參與幾個不錯的項目。」

力旺總經理何明洲向路透表示：「我們在那裡設立辦公室後，與客戶的溝通變得更頻繁，他們更願意用日語和我們的人交談，因此我們看到業務正在蓬勃發展。」

即使日本在半導體材料和設備方面仍居於領先地位，與美國的貿易緊張以及來自台韓業者的競爭威脅，仍導致其在全球半導體生產市場的市占率，從 1980 年代的 50% 左右大幅縮減至 10%。

近年來，日本漸漸意識到半導體對國家經濟安全的重要性，且疫情期間全球深陷晶片短缺，再加上美國政府祭出的補貼措施，也促使該國投入巨資，盼能重振在晶片生產領域的地位。

White Oak Capital 投資總監 Nori Chiou 表示：「半導體強國的核心力量不只在於擁有領先市場的企業，還需要有強韌的生態系統。日本政府的積極支持，提供大量補貼與最少的政治干預，讓他們得以和其他國家做出區隔，並取得更顯著的進步。」

除了台積電以外，日本政府支持的晶圓代工業者 Rapidus 也計劃 2027 年起開始在北海道北部島嶼大規模生產晶片。力晶也在尋求政府補助，在日本建設價值 54 億美元的代工廠。

受工程人才和商業機會吸引，另一家 ASIC 無晶圓廠 IC 設計商創意電子 (3443-TW) 也有意強化日本業務。以台積電為最大客戶、提供半導體材料分析與檢測服務的閎康科技 (3587-TW)，去年底在九州開設一間新的實驗室。台積電另一家主要半導體設備供應商明遠精密(7704-TW) 正在日本設廠。

丸紅中國經濟研究主管 Takamoto Suzuki 表示：「作為脫鉤的一部分，此一趨勢將在可預見的未來持續下去。」