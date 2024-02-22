首家支援TWQR純網銀 將來銀行in-App支付超商最高100%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 11:46

純網銀將來銀行 (NEXT BANK) 響應政府非現金支付政策，以及看準行動支付商機，繼 1 月率純網銀之先，推出支援 TWQR 及台灣 Pay 的「將來支付」後，今 (22) 日再宣布，從 24 日起，客戶透過將來支付到四大超商消費，最高可享 100% 回饋。

行動支付潮流方興未艾，政府瞄準 3 年內非現金支付交易金額要達 10 兆元大目標，將來銀行表示，為提供給客戶更全面、便利的金融服務，1 月已推出 in-App 支付服務，只要是將來銀行用戶，打開將來銀行 App 使用「將來支付」並綁定帳戶後，即可在全台支援「TWQR」或「台灣 Pay」的特約商店享便捷又快速的行動支付服務。

將來銀行指出，超商為民眾最常使用行動支付的場域，但今年起有多家銀行業者及支付業者中止超商支付服務。為使客戶能在超商使用行動支付又享有高回饋，特別逆勢推出於「四大超商消費，最高享 100% 回饋」優惠。

自 24 日起至 6 月 30 日止，以將來銀行 App 至全台四大超商使用「將來支付」功能，出示條碼付款結帳且單筆消費滿 50 元 (含) 以上，享 50 N 點回饋；若是將來銀行新戶則加碼再享 3 月底前單筆消費滿 100 元 (含) 以上，領 100 N 點回饋。