〈紐約匯市〉Fed會議紀錄符合預期 美元指數小跌

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-22 05:53

美元指數周三 (21 日) 小幅走低，聯準會 (Fed) 稍早公布 1 月會議紀錄內容大致符合預期，多數決策官員擔憂過早降息的風險。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.05%，至 104.03。

交易員將 Fed 何時開始降息的預期往後推至 6 月，因官員們謹慎表示，希望看到更多通膨持續降溫的證據。會議紀錄指出：「與會者強調了限制性貨幣政策立場需要維持多久，才能讓通膨回到 2% 目標的不確定性。」

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「整體的訊息是，他們正在關注進展，還沒完全到位。」

美國上周公布消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 雙雙高於預期，提高了 Fed 在更長時間內維持高利率的可能性。不過，零售銷售等其他數據也浮現一些疲軟跡象，這導致美元在過去一周走低。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 說：「關於即將發布的數據，仍存在很多不確定性，因此我們看到美元承受了一些壓力。這確實是由數據驅動的環境。」

今年有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周三表示，通膨數據將使 Fed 即將做出的利率決定變得更複雜。

美元下跌之際，歐元小漲 0.1% 至 1.0817 美元。日元貶逾 0.2%，至 150.28 日元兌 1 美元。

Serebriakov 指出，因預期降息時間往後延，交易員仍在進行利差交易，這導致日元等低收益貨幣表現不佳。他表示，股市持穩或走高，意味著風險情緒強勁，並且有利於外匯利差交易。

英鎊上揚 0.11% 至 1.2636 美元。此前數據顯示英國 1 月預算盈餘創下有記錄以來最高。

XTB 研究總監 Kathleen Brooks 認為，即使預算盈餘創新高，英國經濟成長仍可能保持低迷，因此今日的數據不太可能成為英國央行何時降息的決定性因素。

商品貨幣方面，澳幣漲 0.08% 至 0.6551 美元。紐幣連續六個交易日走強，升近 0.3% 至 0.6177 美元。加幣小漲 0.1%，報 1.3506 加元兌 1 美元。

截至台灣時間周四 (22 日) 約 6:00 價格: