〈財報〉網站創立者Wix.com上季獲利倍增 Studio產品將推升2024年業績

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-21 19:40

幫助小型企業建立和經營網站的 Wix.com (WIX-US) 周三 (20 日) 發布的第 4 季獲利超出預期，並預測 2024 年營收將實現兩位數成長。

LSEG 數據顯示，扣除一次性專案後，其稀釋後每股獲利從一年前的 61 美分翻倍至 1.22 美元，超過分析師預期的 95 美分。

這家以色列公司業績主受其新 Studio 產品的推動，能夠為客戶創建更高級的網站。

10 月至 12 月當季營收成長 14% 達到 4.04 億美元，而分析師預期為 4.02 億美元。

公司主管表​​示，10 月 7 日展開的以色列與巴勒斯坦武裝分子的戰爭並未對其業務或客戶產生影響。

2023 年其註冊用戶數量成長 8% 達到 2.63 億，其中 60% 來自北美；同時淨付費訂閱用戶數量增加 18.9 萬人，達到 630 萬人。

其全年營收成長 13% 達到 15.6 億美元，其中大部分來自合作夥伴，並透過為其他用戶以及其他合作夥伴建立網站和應用程式的代理商和自由工作者產生。

Wix 表示，預計 2024 年營收將成長 11-13%，達到 1.73-17.6 億美元；預訂量將在下半年大幅成長，並在 2025 年進一步加速。

Wix 預計第 1 季營收為 415-4.19 億美元，增幅高達 12%。

財務長薛梅許 (Lior Shemesh) 表示：「Studio 將在 2024 年下半年對營收產生影響，並在 2025 年產生更大的影響。」並補充說，它還預計其新的人工智慧 (AI) 也會出現類似的成長路徑產品。

Wix 本月完成一項回購 3 億美元股票的計劃，並表示正在尋求批准額外 2.25 億美元的回購。