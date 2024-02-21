美國天然氣價格雪崩難止 生產商深受其害

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-21 19:59

近一年來，隨著價格下跌，美國天然氣生產商已踩下煞車。但不斷的產量增加，包括將天然氣作為石油副產品開採的石油公司產量成長，釋放出創紀錄的供應量。

在與石油的競爭中，天然氣生產商是失敗的一方。部分企業正在關閉油井、取消專案或將自己出售給競爭對手以避免損失。本月天然氣價格跌至每千立方英尺 1.59 美元， 為經通膨調整後 30 年來最低水平，這使公用事業公司等燃料消費者受益，但損害了以與新冠疫情最嚴重時期一樣低的名目價格銷售的生產商。

廉價天然氣帶來的痛苦，總部位於丹佛的 BKV Corp 最清楚。在過去 5 年裡，該公司花費 27 億美元收購了 4000 座氣井和兩座燃氣發電廠。它還承諾斥資 2.5 億美元建造十幾個地下碳捕獲和儲存場所，使其天然氣更加氣候友善。

美國天然氣價格的暴跌阻礙了 BKV 的首次公開發行 (IPO) 計畫，並破壞了與 Verde CO2 建立的碳合資企業，以將其天然氣和發電廠與碳封存結合。去年 BKV 母公司提供 1.5 億美元的救助，勉強避免了貸款違約。

鮮為人知的 BKV 多數股權由泰國電力巨頭 Banpu Public Co. 持有，該公司於 2016 年開始收購數十口美國氣井，並收購了埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US)、德文能源 (Devon Energy)(DVN-US) 等石油生產商的廢棄物。

在俄羅斯入侵烏克蘭刺激了對美國液化天然氣出口的巨大需求後，由於天然氣價格走強，BKV 獲利在 2022 年飆升至 4.1 億美元。該公司啟動一項計劃，打造泰國母公司的美國版，將天然氣和電力結合起來。該計劃包括 IPO，以幫助為天然氣發電擴張和補充碳埋井提供資金。

但由於美國天然氣產量持續擴張，導致 BKV 價格回落。在最近報告的 9 個月期間，其利潤降至約 7900 萬美元。

美國天然氣企業去年削減了 22% 的鑽探量，以阻止井噴。但流量仍在不斷增加：今年美國每天泵送 1050 億立方英尺的天然氣，比去年每天增加 25 億立方英尺。這種增幅足以為 1250 萬美國家庭提供一天的燃料。

在大多數行業中，銷量成長都是好事；更多產量等於更多獲利。但不斷增加的產量壓倒了削減鑽探的努力，甚至壓倒了寒冷天氣帶來的需求，導致美國天然氣價格最近下跌至不到 2022 年英制每百萬熱力單位平均價格 6.50 美元的三分之一。相較之下，WTI 原油基準價格僅下跌 17%。

由於 OPEC 主要產油國及其盟友削減全球供應，油價維持穩定。

美國頁岩氣勘探公司北方石油天然氣公司執行長奧格雷迪表示，事實證明，天然氣產量的飆升，尤其是那些將天然氣視為其產出副產品的石油公司「對價格相對不敏感」 。

他表示，考量 2030 年前新建大型液化天然氣 (LNG) 工廠的前景，天然氣生產商一直不願大幅削減產量。

市場預測，LNG 出口將耗盡過剩的天然氣供應，並應使價格恢復到 2025 年再次有利可圖的水平。美國有 4 個項目已獲得出口許可，這些項目將消耗高達 63 億立方英尺的天然氣。

但所面臨的危險在於第三波新 LNG 工廠可能會被暫停或永遠消失。拜登政府上個月無限期暫停了對新天然氣出口許可證的審查，這危及未來每天 320 億立方英尺的消費量。