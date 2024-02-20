國籍航空唯一參與新加坡航空展 星宇展出A330neo

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-20 19:11

亞洲規模最大的新加坡航空展今 (20) 日正式開幕，星宇航空 (2646-TW) 應 Airbus 邀請，將 1 架 A330neo 廣體客機移師航展展示，為今年唯一參加的台灣航空公司。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇作為此次唯一參與的台灣航空公司，在新加坡航空展嶄露頭角是莫大肯定，希望透過本次機會，讓國際不只看見星宇航機設備的卓越，也吸引更多人注意到台灣的航空業發展。

星宇航空於 2022 年引進首架 A330neo，為亞洲區域航線主力機型，座艙由 BMW Designworks 設計，A330neo 客艙共 297 個座位，其中，商務艙 28 席，採 1-2-1 配置，經濟艙有 269 席，採 2-4-2 配置，全艙等皆搭載 4K 高畫質個人螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸。