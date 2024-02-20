美國航空調高行李托運費用 旅行社訂位不再全面賺取哩程

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-20 21:40

該航空公司周二 (20 日) 表示，如果提前在網上預訂該服務，搭乘國內航班的乘客將支付 35 美元托運第一件行李；如果在機場購買該服務，則需要支付 40 美元。之前這兩種選擇的價格都是 30 美元。此外，無論提前購買還是在機場購買，第二件托運行李的費用都從 40 美元上漲到 45 美元。而且，無論是提前在網上購買還是在機場托運，美國與加拿大、加勒比海地區或墨西哥之間的航班​​的首件托運行李費用均為 35 美元。

美國航空上次與其他主要航空公司一起提高行李托運費用是在 2018 年 9 月。由於過去一年機票價格下降，航空公司正在尋找增加收入的方法。最新的通膨報告顯示，1 月機票價格年減超過 6%。

具有精英地位的飛行常客會員和部分美國航空信用卡持有者仍將獲得免費托運行李。

這家總部位於德州沃思堡的航空公司正在降低稍微超重行李的費用，因此旅客將不再需要在報到櫃檯瘋狂地從手提箱中取出物品。例如，對於比 50 磅上限高出 3 磅的托運行李，乘客將只需支付 30 美元費用，而不是之前的 100 美元。

該航空公司還表示，將開始限制透過第三方購買的機票賺取 AAdvantage 飛行常客里程，這項決定是在增加美國航空官網的流量，也是該計劃一系列變化中的最新舉措。該公司表示，將於 4 月提供一份首選旅行社名單，這些旅行社的訂位仍將有資格獲得獎勵積分。