不放手，直到獲利到手！營收創高的績優股

永誠資產管理處 2024-02-21 18:07

近期筆者於台股觀察到一個現象，在部分標的上應該還有肉可以吃，同時未來發生類似事件時，可以作為一短期選股之好方法。

在台積電創高所帶動的 AI 週邊齊漲效應後，市場對於業績公布便沒那麼緊盯，畢竟當下有更多更強的題材；而當科技股開始震盪後，不少 1 月營收創高股便默默發動，且大多都是在營收公布後幾天才發動，中間的整理時間成了很好的進場機會。

筆者過去介紹過幾次，神基主要製造強固型電腦、綜合機構件，去年營收多維持在歷史相對高檔處，而 1 月營收再度創下歷史新高，在營運穩健推升下，股價也跟進創新高。

而其實即便沒有營收創高，其本就具備股價再創高之條件；先前提及過，神基 Q3 賺 1.81 元，毛利率較前一季上升 1.8 個百分點，部分與匯兌收益貢獻有關，雖下季毛利率預估稍微下降，但全年超過 6 元是肯定的，即便以來到百元後的股價來看，評價都不算是很貴；若拿來跟其餘國防軍工概念股相比，則顯得更加有吸引力。搭配產業特性來看，強固型電腦市場多屬偏向利基型市場，需求波動較小，因此神基多年來皆屬於營運、獲利穩定的企業。

除此之外，穩定的獲利及配息也為其特徵，雖並非具備殖利率，但穩定配息的特性可說是在營運墊高的前提下，成為了錦上添花的利多；從 12 月投信籌碼連續買進也可看出在納入高股息 ETF 後將獲得更多被動式買盤的推升，因而股價再度創高並無太大意外，且其具備之評價及展望利多依舊不變，後續上檔空間依舊可期。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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