〈聯發科法說〉去年Q4獲利登五季新高 全年EPS 48.51元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-31 14:49
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠旗艦手機晶片出貨攀升，產品組合優化，帶動毛利率回升至 48.3%，連帶提升單季稅後純益達 257.13 億元，每股稅後純益 16.15 元，雙創五季來新高，累計全年每股稅後純益為 48.51 元，為歷史第三高。
聯發科去年第四季營收 1295.62 億元，季增 17.7%，年增 19.2%，毛利率 48.3%，季增 0.9 個百分點，持平前年同期，營益率 19.1%，季增 2.8 個百分點，年增 2.4 個百分點，稅後純益 257.13 億元，季增 38.5%，年增 38.9%，淨利率 19.8%，季增 2.9 個百分點，年增 2.7 個百分點，每股稅後純益 16.15 元。
聯發科去年全年營收 4334.46 億元，年減 21%，毛利率 47.8%，年減 1.6 個百分點，營益率 16.6%，年減 6.5 個百分點，稅後純益 771.91 億元，年減 34.9%，淨利率 17.8%，年減 3.8 個百分點，每股稅後純益 48.51 元。
聯發科去年第四季受惠天璣 9300 出貨增加，加上電視等需求進入淡季，產品組合明顯優化，帶動毛利率回升至 48.3%，回到前年同期水準，也達財測上緣；另外，聯發科存貨也持續下降，第四季底存貨金額 432.2 億元，存貨週轉天數為 66 日，低於前季的 90 日及去年同期的 126 日。
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