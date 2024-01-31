〈聯發科法說〉去年Q4獲利登五季新高 全年EPS 48.51元

聯發科去年第四季受惠天璣 9300 出貨增加，加上電視等需求進入淡季，產品組合明顯優化，帶動毛利率回升至 48.3%，回到前年同期水準，也達財測上緣；另外，聯發科存貨也持續下降，第四季底存貨金額 432.2 億元，存貨週轉天數為 66 日，低於前季的 90 日及去年同期的 126 日。