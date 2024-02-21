500位海內外貴賓與會 郭台銘致詞透露最自豪這件事

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-21 08:56

鴻海 (2317-TW) 昨 (20) 日晚間舉行 50 周年慶祝晚宴，總共 500 位來自海內外重要貴賓與會，創辦人郭台銘致詞時表示，50 年來令他感到最自豪的，就是功地改變了數百萬同仁的生活。

郭台銘表示，50 年來，最感謝的是客戶、股東，最重要的是數百萬鴻海員工的支持，鴻海成功地改變了數百萬同仁的生活，從而改變了他們的家庭和社區，身為創辦人，對此感到最自豪。

郭台銘進一步指出，最引以為傲的「鴻海富士康模式」，現在已成為當地經濟結構基礎，培​​養當地人才的製造平台，並且帶給當地的新製造生態系統。

董事長劉揚偉則以「感恩、創新、未來」為主題，在開場致詞時強調，不論是合作夥伴或是供應商身份，現場的所有人都是鴻海的朋友，晚宴是為朋友舉辦的，也是為創辦人所舉辦。

劉揚偉也細數與這些客戶往來的機緣，並感謝過去 50 年來所有合作夥伴的支持，以及所有曾在或現於鴻海服務的員工，才能造就鴻海今日的根基。