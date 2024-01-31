〈聯發科法說〉今年營收估強勁雙位數成長 迎接下個成長階段
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-31 20:13
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，今年旗艦級手機晶片市佔率與業績將持續攀升，且 AI 也會進一步導入汽車等終端裝置，看好 2024 年將是公司下個成長階段的開始，共同營運長顧大為也補充，今年營收將有強勁的雙位數成長。
蔡力行指出，聯發科已積極布局旗艦級手機晶片、無線連網、企業級 ASIC、車用電子及 Arm 架構運算領域，今年會持續推進新項目，部分幾項今年底就會量產。
針對全球手機出貨量，聯發科預計，全球智慧型手機出貨量將成長 1-3%、約 12 億支，5G 滲透率則從去年的 57%-59% 增加到 61%-63%，看好生成式 AI 持續推動手機升級需求，同時帶動整體旗艦級和高階手機市場的成長，成為今年的重要動能。
蔡力行看好，AI 將需要更強大的運算能力和更快的傳輸來支持，聯發科不論是在邊緣運算或是雲端運算都看到中長期的成長機會。
邊緣運算方面，聯發科擁有廣泛的邊緣 AI 產品，包括智慧型手機、運算裝置、機器人及汽車等領域，預期市場對邊緣運算能力的需求將快速成長，以滿足消費者更好的隱私保護、更低的延遲和更低的成本。
雲端運算方面，聯發科已策略性布局的 112G 和 224G SerDes IP，其對數據中心的高速傳輸至關重要，並提供在先進製程技術、小晶片 (chiplet) 架構設計及先進封裝的堅強整合能力。電源管理 IC 解決方案也能夠滿足資料中心對於更高的運算和存儲相關的電源管理需求。
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