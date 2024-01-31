〈聯發科法說〉今年營收估強勁雙位數成長 迎接下個成長階段

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-31 20:13

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，今年旗艦級手機晶片市佔率與業績將持續攀升，且 AI 也會進一步導入汽車等終端裝置，看好 2024 年將是公司下個成長階段的開始，共同營運長顧大為也補充，今年營收將有強勁的雙位數成長。

蔡力行指出，聯發科已積極布局旗艦級手機晶片、無線連網、企業級 ASIC、車用電子及 Arm 架構運算領域，今年會持續推進新項目，部分幾項今年底就會量產。

針對全球手機出貨量，聯發科預計，全球智慧型手機出貨量將成長 1-3%、約 12 億支，5G 滲透率則從去年的 57%-59% 增加到 61%-63%，看好生成式 AI 持續推動手機升級需求，同時帶動整體旗艦級和高階手機市場的成長，成為今年的重要動能。

蔡力行看好，AI 將需要更強大的運算能力和更快的傳輸來支持，聯發科不論是在邊緣運算或是雲端運算都看到中長期的成長機會。

邊緣運算方面，聯發科擁有廣泛的邊緣 AI 產品，包括智慧型手機、運算裝置、機器人及汽車等領域，預期市場對邊緣運算能力的需求將快速成長，以滿足消費者更好的隱私保護、更低的延遲和更低的成本。