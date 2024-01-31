〈聯發科法說〉手機需求趨緩 Q1營收持平至季減6%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-31 15:59

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，歷經上季強勁的手機晶片庫存回補需求後，第一季營收估較上季持平至季減 6%，但較去年同期呈現強勁成長。

聯發科預估，以美元對新台幣匯率 1 比 31.2 計算，第一季營收約 1218 -1296 億元，較上季持平至下滑 6%，年增 27-35%。營業毛利率預估將為 45.5-48.5%，費用率為 26-30%。

細分三大產品線，蔡力行指出，聯發科旗艦晶片天璣 9300 得到市場相當正面的反饋，市佔率持續提升，部分出貨動能將延續至今年第一季，但由於客戶上季強勁補貨，整體手機業績估較上季小幅季減。

智慧裝置平台方面，蔡力行預期，電視、平板需求將較上季成長，也看到中國寬頻需求開始復甦，可望抵銷其他消費性電子產品的季節性下降，整體智慧裝置平台營收將與上季約略持平。