〈以哈戰爭〉聯合國安理會表決加薩局勢新決議草案 美國一票否決

鉅亨網新聞中心 2024-02-21 12:00

聯合國安理會周二（20 日）表決阿爾及利亞提出的加薩局勢新決議草案，遭常任理事國美國一票否決。

聯合國安理會周二的投票結果顯示，13 國贊成，英國棄權，美國否決。這是美國第四次在加薩停火問題上行使否決權。

阿爾及利亞提出的決議草案「要求立即實行各方均須遵守的人道主義停火」，「反對違反國際法，強迫包括婦女和兒童在內巴勒斯坦平民人口流離失所的做法，要求立即停止一切此類侵害行為」，要求「立即無條件釋放所有人質，確保人道主義援助准入，以滿足所有人質的醫療需要，還要求各方遵守國際法規定的與其拘留的所有人有關的義務，並尊重他們的人權權利」。

此外，決議草案要求釋放人質，並提及南非在國際法庭向以色列提起訴訟，強調必須對所有違反國際法行為追究責任。

埃及外交部說，由於美國否決，聯合國安理會再次未能通過決議草案，埃及對此深表遺憾。

中國常駐聯合國代表張軍在表決中投了贊成票。張軍表示，中方對草案遭到美國否決表示強烈失望和不滿。阿爾及利亞代表阿拉伯國家提出的決議草案，要求在加薩走廊立即實現停火、立即釋放全部被扣押人員、保障人道物資准入、反對強制轉移巴勒斯坦平民，這是形勢緊迫需要，也是最起碼的人道要求，理應獲安理會所有成員支持。