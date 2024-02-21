6,000名醫師集體辭職 南韓醫療體系陷入混亂

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-21 10:00

南韓首爾醫院實習和住院醫師集體辭職，抗議政府大幅擴招醫學院學生，多家醫院出現手術、診療推遲危機，雖然政府已採取多種緊急措施，但醫療一線已發出「照這樣下去難以支撐兩周」的呼救。

據《韓聯社》周二（20 日）報導，南韓保健福祉部表示，截至周一晚間 11 時，全國 100 家醫院共 6,415 名實習、住院醫師遞交辭呈，約佔總人力 55%，其中 1,630 人已經離開工作崗位。

據《首爾經濟》報導，從周二上午 6 時開始，首爾市五大醫院的醫生開始出現中斷醫療的行為。這五家醫院是首爾國立大學醫院、三星醫療中心、延世大學世福蘭斯醫院、首爾聖母醫院、峨山醫院。

醫院體系開始陷入混亂。《首爾經濟》指出，新村世福蘭斯醫院已經調整了患者的手術時間表，江南世福蘭斯醫院計劃周三起將手術數量減半。

《文化日報》指出，首爾峨山醫院急救醫療中心、兒童專門急救中心也貼出「除心臟驟停患者外，不能到急診室進行診療」的通知。

這起風波引起南韓患者的不安和憤怒。保健福祉部的數據顯示，截至周一下午 6 時，已受理 34 起患者投訴，其中取消手術 25 起、取消診療預 4 起。

據《首爾經濟》報導，一名在首爾峨山醫院治療的 59 歲患者憤怒地說：「去年 10 月在這裡進行了胃癌切除手術，現在需要看醫生，看是否需要進一步做化療，但醫生說一個多星期以後再說。」

保健福祉部和教育部在本月 6 日宣布，將自 2025 學年度起擴招醫學院新生，人數將從 3,058 人增至 5,058 人，目標是在 2035 年之前增加 1 萬名醫師。

不過，醫生與醫學院學生團體認為，現有醫師已經足夠，增加名額將激化同業競爭，徒增不必要的醫療，破壞全國健保體系。

目前南韓政府依然採取強硬態度。韓國總統尹錫悅在周一表示，「醫療界鬥不過國民」，政府不會像前屆政府那樣放任醫療界的集體行動。他還表示，會繼續推動每年擴招 2,000 名醫學院學生的計畫。