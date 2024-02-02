〈以哈戰爭〉這麼久！聯合國：加薩走廊經濟恐怕到2092年才能回到戰前水準

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-02 11:52

在以哈戰爭遲遲難以落幕之際，聯合國在周三（31 日）表示，加薩走廊已有一半建築物被摧毀，不適宜居住，即使戰爭立即停止，當地經濟可能也要到本世紀末才能回到戰前水準。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，以哈戰爭導致加薩 2023 年國內生產毛額（GDP）驟降 24%，經濟總量接近 1994 年的水準，全年人均 GDP 銳減 26.1%。

即使以色列與哈瑪斯立即停止軍事行動，加薩開始重建，按照 2007 至 2022 年的成長趨勢，即每年平均成長率 0.4% 推算，加薩地帶 GDP 要到 2092 年才能恢復 2022 年的水準。

在最樂觀的情況下，假設加薩 GDP 每年成長 10％，人均 GDP 依然要到 2035 年才能重回 2006 年被封鎖前的水準。以色列在 2007 年以安全為由，開始對加薩祭出海陸空封鎖。

UNCTAD 並表示，由於加薩被長期封鎖，當地經濟在戰前就已陷入混亂，當地經濟在 2023 年前三季衰減 4.5%。