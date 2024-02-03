美軍展開大規模報復 襲擊敘利亞、伊拉克85個目標

鉅亨網新聞中心 2024-02-03 23:40

美國總統拜登周五（2 日）表示，在他的指示下，美軍襲擊了伊朗伊斯蘭革命衛隊及其附屬民兵組織在伊拉克和敘利亞境內用來攻擊美軍的設施。

美國中央司令部周五說，空襲了伊拉克和敘利亞境內 85 個目標，目標是伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅及其附屬民兵組織，以報復駐約旦美軍事基地遇襲。

美軍駐約旦「22 號塔」（Tower 22）基地於 1 月 28 日慘遭親伊朗民兵發動無人機襲擊，導致 3 名美軍死亡、40 多人受傷。

美軍此次空襲動用了遠程轟炸機等飛機，使用了超過 125 枚精準彈藥。被襲擊的設施包括指揮和控制行動中心、情報中心、火箭和飛彈、無人駕駛飛行器倉庫，以及民兵組織及其伊朗伊斯蘭革命衛隊贊助者的後勤和彈藥供應鏈設施。

伊拉克武裝部隊總司令發言人葉海亞 · 拉蘇爾表示，美軍的空襲侵犯了伊拉克主權，破壞了伊拉克政府的努力，將導致伊拉克和周邊地區陷入不可預見的後果，為伊拉克和地區的安全與穩定帶來災難性的打擊。