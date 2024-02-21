〈鴻海50周年晚宴〉黃仁勳、庫克影片獻祝福 蘋果營運長、副總裁親自與會

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-21 10:00

鴻海 (2317-TW) 昨 (20) 日晚間舉辦 50 周年晚宴，賓客陣容會後也揭曉，蘋果公司 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 雖然未來台，但以影片方式獻上祝福，並由營運長 Jeff Williams 帶領營運資深副總裁 Sabih Khan 及團隊夥伴親自來台參與晚宴，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳(Jensen Huang)、英特爾執行長 Pat Gelsinger 也以影片方式參與。

鴻海創辦人郭台銘好友、軟銀創辦人孫正義 (Masayoshi Son)、(ARM ARM-US)執行長 Rene Haas、日本村田製作所 (Murata) (6981-JP) 社長中島規巨 (Norio Nakajima) 均到場，其他出席的鴻海重要客戶夥伴還包括 HP、Dell、Cisco、Alphabet、Oracle、Microsoft 等；行政院長鄭文燦、經濟部長王美花與多位中央部會首長與會，台北市長蔣萬安以及台灣金控董事長沈榮津，也親自到場一同參與。

除了晚宴之外，活動本身也舉辦了創新論壇；在 Clarivate 科睿唯安所公布的全球百大創新企業中，台灣在 58 家亞洲機構中佔了 11 位，而當中就有 9 家企業參加。因此鴻海也與 Clarivate 科睿唯安合辦的創新對談，由鴻海董事長劉揚偉、研究院執行長、及智權主管，以及陽明交通大學林奇宏校長等與賓客分享，也顯示鴻海的「創新」前瞻思維。