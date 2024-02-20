〈鴻海50周年晚宴〉劉揚偉：下個50年基於規模擴大影響力 聚焦平台服務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 22:38

鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日晚間舉辦 50 周年晚宴，董事長劉揚偉除了感謝創辦人郭台銘及老員工所創造的成就，展望下一個 50 年，除了製造持續增加，在平台科技服務、軟硬體技術上不斷提升，創造更多價值。

劉揚偉表示，集團在過去 50 年努力經營成果，非常不容易，為創辦人及老員工感到驕傲，也非常珍惜現在的成果跟規模，未來將基於集團規模擴大影響力，對國家、社會、產業做出更多的貢獻。

對於接下來 5-10 年，甚至是 50 年的規劃，劉揚偉強調，首要就是透過平台科技創造更多的加值，像是推動智能製造、智能電動車、智慧城市等三大平台服務。

劉揚偉說明，智慧製造是非常重要的平台，鴻海過去 50 年累積規模非常大的製造數據，透過大模型轉化成智慧，可以不斷在系統裡面流傳下去，後面的人可以透過模型持續不斷的改善，這是一定可以做到，還可以做到領先。

智能電動車平台方面，劉揚偉表示，大家都有看到鴻海的一些成果，像是電動巴士 Model T，以及接下來將交付的 Luxgen n7 等，未來將持續擴大，交付的商用車、乘用車會越來越多，就會累積數據，可以反饋給用戶。

而以智能電動車、智能製造的智慧城市，預計會有 15-16 個垂直領域應用，包括智慧醫院、學校、住宅，但目前彼此之間是不通的，未來透過最頂層的平台連結在一起。