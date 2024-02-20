台新雙狗卡5月起現金回饋改點數 回饋率不變、場域再加碼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 20:59

台新銀行 @GoGo 及 FlyGo 兩張信用卡 (簡稱雙狗卡) 深受百萬持卡人喜愛，今 (20) 日宣布將揮別現金回饋，改發行 1 點至少等於 1 元的台新 Point，預計 5 月上路，新權益不僅回饋調整為具有五大功能的台新 Point 外，維持回饋率、更拓寬加碼場域，納入近年崛起的網購平台「酷澎」。

台新銀行推動生活金融生態圈 Richart Life 近四年，提供平台串聯 17 萬商家與 750 萬客戶。台新銀行總經理尚瑞強表示，@GoGo 信用卡的 3.8% 加碼通路，除了新增網購通路與維持行動支付外，預計新增訂房網來滿足客戶旅遊需求，包括 Agoda、Booking.com、Expedia、Trip.com、Hotels.com、Airbnb。

而 FlyGo 信用卡則持續主攻航空、旅遊、交通產業祭出最高 5% 回饋、海外 3% 無上限外，預計 5% 通路將會再新增 3 大航空品牌國泰航空、華信、立榮，搶旅遊簽帳商機。

尚瑞強強調，打造好基礎，市場才能做大，順應著全球點數經濟趨勢，台新也看到了消費者偏好「自主且可累積的回饋機制」，這幾年專注發展數位平台的基礎建設，優化使用者體驗，把數位金融品牌做到市場第一，而當平台與產點引擎完備後，就是一舉進攻點數市場的最佳時機。

尚瑞強指出，民眾使用台新 Point 1 點 = 1 元，除了擁有等同現金回饋的消費折抵功能外，更可透過 Richart Life App 自由選擇兌換他牌點數及各式商品，使 1 點具大於 1 元的潛力。

尚瑞強表示，台新 Point 與 Richart Life App 為市場上最完備的點數與金融平台，將透過點數串聯生活金融生態圈，與異業夥伴合作大幅提升點數折抵的場域。

台新銀行資深副總經理黃天麟說明，民眾可透過 Richart Life App 5 大兌換功能自主運用點數，除了等同現金回饋的「折帳單」與「折即時消費」功能外，亦可透過「兌換他牌點數」及「商品」創造 1 點大於 1 元的價值，舉例，民眾可用 88 點換價值 131 元的麥當勞餐券，一點相當於 1.49 元價值，優惠券經常一上架，即帶動 App 湧入 10 倍的兌點流量，也使台新銀行更堅信點數與商戶的串聯，增加回饋的個人化價值。