第一資本以353億美元收購Discover Financial Services

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-20 18:09

第一資本金融公司 (Capital One Financial)(COF-US) 將以 353 億美元的全股票交易收購 Discover Financial Services (DFS-US)。

根據協議，Discover 股東每股將獲得 1.0192 股 Capital One 股票，較 Discover 上周五 (16 日) 收盤價 110.49 美元溢價約 26%。兩家公司預計交易將於 2024 年底或 2025 年初完成，屆時第一資本股東將持有合併後公司 60% 的股份，Discover 股東將持有合併後公司 40% 的股份。

兩家公司都是美國最大的信用卡發行商之一，合併將擴大第一資本的信用卡產品和存款基礎。該公司去年 6 月收購數位禮賓服務 Velocity Black，這是一個高級信用卡和精品市場平台。

根據《華爾街日報》報導，已經使用 Visa 和 Mastercard 網路的第一資本計畫保留 Discover 品牌。

West Monroe 消費者零售和銀行業務主管席夫 (David Schiff) 表示，「Discover 在吸引大量存款方面做得更好，並且可以接觸到許多機構來經營借記卡網路並提供服務。因此，這給了它們很大的存款收集能力，這在當前市場上尤其重要。」

他表示，金融業的類似收購並沒有太多相似之處，這意味著 Capital One-Discover 交易可能會對該行業內的合併活動產生廣泛影響。

席夫表示：「這是市場風險一個很好的例子，就整個市場而言，監管機構在加強控制和嚴格性方面的競爭利益、與正在明確提出的競爭要求之間的平衡。」

Discover 正面臨越來越大壓力，包括監管審查和新的領導層。現任執行長羅茲 (Michael Rhodes) 於 2023 年 12 月才剛上任。