LINE發票管家最新功能 用戶每月消費一目瞭然

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-20 16:48

LINE 台灣在 2022 年推出 LINE 發票管家，上路一年多持續增加手動記帳、一鍵分享發票明細、紙本長條發票掃描對獎等功能，現在推出最新功能「每月消費分析」，讓用戶每個月可以得到專屬的消費發現。

LINE 指出，每月消費分析的最新功能，每個月彙整出用戶專屬的消費資訊，並與上個月、過去 6 個月比較花費結構，且能查看消費最多的店家，甚至當月花費最高的商品也一目瞭然，用戶可以更加了解自己的消費情況。

LINE 發票管家還推出手動記帳，用戶可以手動調整每一筆消費金額，也可新增沒有發票的消費，方便有記帳需求的用戶，更精準的記錄花費。此外，傳統型的長條發票也可以透過 LINE 發票管家對獎，掃描就能變發票的期別、發票號碼等資訊，掃描後的資料會顯示為「其他」，並儲存在該期首日的明細中，方便後續對獎。