金龍年開工 國泰金蔡宏圖點出關鍵挑戰 促經營全面升級

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 11:12

金龍年開工的第一天，國泰金控 (2882-TW) 董事長蔡宏圖給予集團同仁新春勉勵與期許，談及接下來的關鍵挑戰就是 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS 2.0，蔡宏圖直言，轉型的挑戰未嘗不是一次經營全面升級的機會，惟有洞燭機先並做足準備，才能引領產業順利接軌並創造新的契機。

蔡宏圖在給同仁的一封信中提及，過去一年市場經歷通膨、升息、地緣政治與產業調整等多重變化，感謝同仁努力付出，我們不僅持續創造績效，也從各方面提升公司的營運實力。

蔡宏圖指出，因應環境變化，未來兩、三年各項監理法規都不斷調整精進，其中最關鍵的挑戰，就是保險業務如何順利接軌國際會計準則以及新一代清償能力制度。離接軌時日愈近，我們在經營上更須加速轉型，舉凡經營管理思維、商品結構、客戶經營、投資配置及 IT 系統等，都要全面檢視。

蔡宏圖表示，邁入新的一年，大多數的國際展望皆預期通膨會較為趨緩，全球經濟與金融市場則仍有波動，且大環境正在發生的許多趨勢也不容忽視。包括生成式 AI 快速崛起正在顛覆遊戲規則，如何善用 AI 以及如何監理，都受到全球高度關注；台灣人口結構變化，考驗我們如何加速重整商業模式面對超高齡社會；因應氣候變遷，身為金融業需要在氣候金融扮演更關鍵角色，要開始以淨零碳排為目標去思考綠色營運、能源轉型；另在數位化時代，資安的威脅也從未消失，是所有企業共同的課題。

蔡宏圖強調，面對多元專業匯流的環境，已經沒有單一專業可以解決所有問題，唯有擁抱多元價值，加速跨界交流與協作能力，才有機會贏得先機與商機。