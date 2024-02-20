公共工程業安倉營造本季上櫃掛牌 第三季起迎來人帳高峰

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-20 18:19

目前股本 3.6 億元的安倉營造 (5548-TW) 上櫃申請案過關，擬在 3 月底前掛牌交易，爲 OTC 24 年來首度有營建營造新股掛牌。安倉總經理張立雍表示，安倉營造以參與政府公共工程為主，目前在建工程合約 124.91 億元、在手未交工程案量約 58 億元，而今年第三季起，將迎來今年首波入帳高峰。

張立雍並指出，安倉營造的未來 3 年的營運已掌握；而且看好前瞻基礎建設計劃持續，預期未來 5-8 年營造業榮景可期。

安倉營造成立於 1975 年，為甲級綜合營造業，預計掛牌後股本約 4 億元。公司曾經參與完成的國家基礎建設跨足道路橋樑、建築、展館、隧道、港灣、車站、園區開發、電廠及抽水站等。

安倉營造董事長張欣夷表示，安倉在 2015 年累計達成第一個 100 億元工程案的里程、2023 年達到 200 億元，累計參與工程案已達到 210 億元。

業績部份，安倉過去四年營收多在 19 億元左右，2020 年 19.07 億元、2021 年 19.63 億元、2022 年 15.33 億元、2023 年則回升至 18.99 億元；毛利率近兩年攀升至約 10%，近 4 年的每股純益在 1.8-2 元之間。

安倉 2023 年前三季營收 13.28 億元，稅後純益 6329 萬元，年增 24.41%，每股純益 1.78 元。

過去六年間參與的公共建設項目總經費約為 173 億元，目前在建工程合約金額達 124.91 億元，在建工程餘額約 58 億元。依行政院公共工程委員會廠商履約評分資料統計: 安倉公司的整體工程履約成績平均值達超越頂標的成績。歷年來完工作品更是獲獎無數。

安倉公司深知追隨政府的政策走向，產品服務符合社會需求才是營造產業發展的最高指導原則。近年來不論是在公司政策、組織發展、業務取得、工程營建管理與社會服務等各管理面向，均積極導入相關資訊，配合最新的永續 ESG 觀念，積極調整管理作為以提供優質的營建產品服務。近年來不論是在公司政策、組織發展、業務取得、工程營建管理與社會服務等各管理面向，均積極導入相關資訊，配合永續 ESG 觀念，積極調整管理作為以提供優質的營建產品服務。

而展望後勢，張立雍表示，2024 年國內公共工程總預算達近 6000 億元，為近 16 年來最高，且釋出工程有大型化、複雜化的趨勢。