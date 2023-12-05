台灣年度LINE熱門功能排行 用戶最愛「主題自動輪播」

台灣 LINE 今 (5) 日公布 2023 年台灣 LINE 用戶年度愛用功能排行榜，「主題自動輪播」奪得冠軍，最受用戶喜愛。第二名是運用 AI 技術自動生成個人照的「個人檔案工作室」，第三名則是全球首發的「父親節聊天室特效」。

LINE 表示，奪得冠軍的主題自動輪播功能一推出就受到用戶喜愛，因為只要設定一次，系統便會定時更新聊天室主題、變換背景，用戶不必再手動更換。

AI 大頭照深受歡迎，而第二名的個人檔案工作室也在今年推出多款功能，如：AI 自拍、AI 肖像等，用戶不必額外下載其他應用程式，在 LINE 應用程式中就可以利用自己上傳的照片，生成多樣風格的 AI 人像圖片。

近年 LINE 每逢佳節都會推出限時聊天室特效，像是母親節、萬聖節等，不過缺少父親節特效，因此 LINE 今年首度開啟父親節特效。

LINE 指出，台灣用戶除了注重便捷的功能外，也很重視結合新技術的創新應用。聊天以外的服務，包括整合生活金融資訊的錢包頁面更新、LINE 社群以及 LINE VOOM 等，皆有優化功能上榜。

LINE 表示，包括優化聊天室發送語音訊息功能、LINE 社群 Live talk 群聊、聊天室所有相簿、LINE 發票管家等，都是台灣 LINE 用戶喜愛的功能。