LINE NEXT開啟DOSI正式版 將在180個國家上線

LINE 旗下 LINE NEXT 致力拓展 Web3 生態系統，在 DOSI 測試版本成功後，今 (11) 日宣布正式開放 DOSI 正式版本，作為數位商務 (D-Commerce) 平台，預計將在 180 個國家上線，目標是成為全方位的數位商務平台。

LINE NEXT 指出，DOSI 的測試 (Beta) 版本於 2022 年 9 月推出，全球用戶已經突破 550 萬，且累積了 56 萬筆的交易。LINE NEXT 乘勝追擊，延續 Beta 版本的成功，推出 DOSI 正式版，希望可以成為一個全方位的數位商務平台。

LINE NEXT 說明，除了在 DOSI 上買賣 NFT 外，用戶也能在平台交易多樣化的數位商品。此外，DOSI 也會透過手機應用程式來拓展易用性，目前 Android 應用程式也已經開放下載，iOS 也將在近期開放下載。

DOSI 透過手機應用程式讓首次進入 Web3 世界的使用者更容易理解並運用，用戶可以選擇不同的社群媒體帳號登入，並搭配 Naver Pay、LINE Pay、Apple Pay 與 Google Pay 與虛擬資產等多元的數位支付方式。

正式版的 DOSI 上架超過 2000 件數位商品，有多元的服務與品牌，主要目標為持有數位產品的價值與實用性，包括服務與品牌的會員資格、內容選擇與票券。尤其在整合日本 NFT 交易平台 LINE NFT 後，用戶可以買到不同的品牌推出的熱門商品及遊戲，如日本航空以及 CyptoNinja Partners。未來也將陸續上架超過 20 個款由新創公司開發的會員資格產品，推廣不同領域的數位商品交易。

LINE NEXT 執行長高永受表示，對於具有價值的數位商品所有權技術，DOSI 將奠定技術標準。DOSI 計畫藉由呈現商品的價值，提供讓一般用戶都能產生共鳴的服務。