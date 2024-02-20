〈中華電新春展望〉5G遙遙領先、擴大文創影視 董座：市值上兆元近在咫尺

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-20 15:36

中華電信 (2412-TW) 今 (20) 日舉辦新春媒體餐敘，展望今年，董事長郭水義重申強調，在 5G 網路遙遙領先、文創影視強化佈局下，今年營運目標挑戰 7 年新高，市值衝上兆元近在咫尺。

郭水義表示，今年獲利動能來自 5G、影劇投資，其中 5G 網路已經發展 3 年半，5G 用戶已經超過 300 萬戶，後續不需要再聚焦用戶數，而是 ARPU(每使用者平均收入) 的結構。

影劇投資方面，中華電積極數位轉型、布局優質創新內容，正籌組 30 億元文創投資基金，協助建構我國文化黑潮生態系，此案董事會近期會討論；中華電對奧運等國際賽事轉播已準備就緒。

針對永續發展議題，郭水義說，董事會通過 CPPA 企業購電協議，將採購 100MW、20 年期再生能源，此採購量占國內比重小，不會排擠其他業者，同時也是響應政府轉型。

另外，承諾 2030 年公司運載全面電動化，將公司 6000 輛汰換成電動車，同時也宣布加入 EV100，也是繼台達電後，國內第二家加入的業者。