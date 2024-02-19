台電電價漲聲不斷 半導體、民生用電傳將全面調漲

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-19 17:50

經濟部擬 3 月中旬召開電價費率審議會，將此次電費調漲瞄準兩大群體，分別為半導體用電大戶，估 4 月起特高壓用戶調幅最高逾 1 成，以及電價比 20 年前還便宜的 330 度以下民生用電，藉此讓電價回歸合理並減少分戶規避高段電價投機行為，擬不分級距全面調漲。

針對特高壓用電大戶方面，根據數據顯示，目前特高壓用戶電費每度約 3 元，但台電發電成本約每度 4 元，若半導體每年用電量 100 億度，相當於補貼 100 億元，此現象顯然補貼不具正當性。

此外，俄烏戰爭以來，韓國電價漲幅達 80%，而但台灣高壓用戶漲幅也不高，台電根據不同產業景氣復甦狀況，估應會維持先前電價調整邏輯，特高壓用戶調幅估逾 1 成。

民生用戶方面，過去兩年電價調漲都享「凍漲」，去年設定住宅 700 度以下、小商店 1500 度以下不調整。據悉，台電目前對每月 120 度以下每度電費僅 1.63 元，121-330 度 (非夏月) 電費每度 2.1 元 ，相對於台電每度電成本 4 元，顯然不盡合理，因此此次擬不分級距全數調漲，但用電越高者調幅更高。